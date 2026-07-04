Canarias amanece con ascenso de las temperaturas y máximas de hasta 32 grados este sábado

Canarias inicia este sábado con un ascenso de las temperaturas que dejará máximas de hasta 32 grados en el interior y las medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante las primeras horas predominarán los intervalos nubosos en buena parte del litoral, aunque la nubosidad tenderá a desaparecer conforme avance la mañana, dando paso a cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 4, rolando a norte o noroeste, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

LANZAROTE

Intervalos nubosos en la costa, más abundantes en las vertientes norte y oeste, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados desde el mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en zonas del interior y del sureste. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 / 31

FUERTEVENTURA

Predominio de intervalos nubosos en el litoral, especialmente en el norte y oeste, con apertura de claros a partir del mediodía. Temperaturas con escasas variaciones o ligero ascenso. No se descarta alcanzar los 30 grados en áreas del interior y del este de la isla. Viento flojo del noroeste, con brisas durante las horas centrales. En Jandía soplará moderado, con algunos intervalos fuertes durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 / 30

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en la costa durante la madrugada, tendiendo a poco nubosos o despejados a medida que avance la mañana. Por la noche volverán los intervalos nubosos al norte de la isla. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, que será más acusado en las máximas del interior, donde podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados, especialmente en las medianías orientadas al sur y oeste y en cumbres. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, aumentando a moderado del norte por la noche. En cumbres soplará moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 / 26

TENERIFE

Nubosidad en la costa durante la madrugada, desapareciendo progresivamente durante la mañana hasta quedar cielos poco nubosos o despejados. Por la noche volverán algunos intervalos nubosos al litoral norte. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas en zonas del interior. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, intensificándose en los extremos noreste y suroeste al final del día. En cumbres, viento moderado del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 / 31

LA GOMERA

Intervalos nubosos en la costa al amanecer, dando paso a cielos poco nubosos o despejados durante la mañana. Al final del día volverán las nubes al litoral norte. Las máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas apenas variarán. Viento flojo del noroeste, con mayor intensidad en los extremos este y oeste durante la tarde y la noche. En cumbres será flojo y variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 / 29

LA PALMA

Nuboso en la costa durante la madrugada, tendiendo a poco nuboso conforme avance la mañana. Por la noche se esperan intervalos nubosos en el litoral norte. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en las zonas del interior, mientras que las mínimas descenderán de forma ligera. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas en las horas centrales y algo más intenso en los extremos noreste y suroeste durante la noche. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 / 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos en la costa durante la madrugada, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana. Por la noche volverán las nubes al litoral norte. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios. Viento flojo del noroeste, intensificándose en los extremos noreste y suroeste durante la tarde y la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas