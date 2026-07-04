Lo llaman el "Machu Picchu español": un pequeño pueblo entre barrancos y acantilados con algunas de las mejores vistas de Canarias

Las islas canarias, o conocidas en el imaginario popular como "continentes en miniatura", ofrecen la posibilidad de descubrir el mundo sin necesidad de salir del archipiélago.

En esta ocasión, entre montañas y barrancos se esconde uno de los lugares más sorprendentes de España. Se trata de Masca, un pequeño pueblo situado al noroeste de Tenerife que, por su espectacular ubicación y su entorno natural, se ha ganado el sobrenombre de "Machu Picchu español".

¿Por qué lo llaman el "Machu Picchu español"?

La comparación con el enclave peruano no es casual. Masca comparte con Machu Picchu su espectacular emplazamiento en la montaña, su difícil acceso histórico y un paisaje dominado por enormes paredes rocosas y profundos barrancos.

Además, el pueblo conserva buena parte de la arquitectura rural tradicional canaria, con viviendas construidas con piedra volcánica, madera y materiales propios de la zona, lo que le otorga un enorme valor patrimonial. Masca apenas supera los 90 habitantes y se alza a unos 650 metros de altitud entre profundos barrancos y acantilados.

En este sentido, incluso hay quienes aseguran haber escuchado esta comparación directamente de boca de los propios comerciantes de la isla. En una visita a Garachico, un vendedor de una tienda de souvenirs llegó a referirse a Masca como el "Machu Picchu español", reforzando así la popularidad de este sobrenombre entre los visitantes.

Uno de los paisajes más impresionantes de Canarias

El entorno de Masca forma parte de un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 y destaca por su extraordinaria riqueza geológica y paisajística. El macizo de Teno comenzó a formarse hace unos siete millones de años, convirtiéndose en uno de los territorios más antiguos de Tenerife.

Otro de los grandes reclamos del lugar es el conocido Barranco de Masca, un espectacular sendero que desciende desde el pueblo hasta la costa y que se ha convertido en una de las rutas de senderismo más populares de Canarias.

Entre barrancos, acantilados y casas de arquitectura tradicional, Masca se ha consolidado como uno de los rincones más espectaculares del archipiélago. Un pequeño pueblo que muchos consideran el "Machu Picchu español" y que demuestra que algunos de los paisajes más sorprendentes de España se encuentran en las Islas Canarias.