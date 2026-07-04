Terremoto en Venezuela, en directo | Sube a 2.645 la cifra de fallecidos y a 12.666 la de heridos por el doble seísmo

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Venezuela retomará las clases a partir del lunes en zonas no afectadas por los terremotos Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos, informó este viernes el Ministerio de Educación. Según un comunicado, las actividades escolares se reanudarán el lunes en "aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles", con el fin de "garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes". La suspensión de clases en todo el país fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el mismo día del doble terremoto y luego extendida durante esta semana.

Sube a 2.645 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 32, mientras que 142 permanecen desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros y centran los trabajos de los rescatistas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas mismas fuentes insisten en que están abiertas todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen. Por otro lado, empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Rescatistas en Venezuela siguen sin encontrar pruebas de vida del niño de 9 años El grupo de rescatistas que inspeccionaron este viernes el edificio derrumbado donde podría estar Fabio, un niño de 9 años desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela, no pudieron encontrar pruebas de vida. "No se han encontrado señales", dijeron a EFE los rescatistas de varias nacionalidades que han usado sonar y georadar, que no han dado indicios. Los equipos inspeccionaron durante toda la mañana el edificio derrumbado de doce plantas buscando la oportunidad de comenzar un complejo rescate del niño que se quedó atrapado en los escombros del edificio Taihiti en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto de la semana pasada. Los rescatistas, que hoy utilizaron perros y drones para las inspecciones, aseguraron que el edificio se mueve y que incluso tiene nuevas grietas, por lo que la estructura está muy delicada.

Venezolanos en Uruguay envían donaciones a su país por el terremoto 'Unidos por un mismo dolor', una comunidad organizada de venezolanos en Uruguay enviará este sábado las primeras donaciones al país caribeño, luego de que el Ejército uruguayo dispusiera para ello un avión Hércules. El grupo recaudó unas sesenta toneladas de donativos y el avión deberá hacer varios viajes para entregar hasta la última de ellas. La primera entrega incluye más de siete toneladas y media de insumos médicos, incluidas vendas, suero, guantes, adhesivos, algodón, gasas, tapabocas, indumentaria quirúrgica, jeringas y desinfectantes. También se enviarán más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.

BBVA recauda en 48 horas más de un millón de euros entre clientes y empleados como ayuda humanitaria para Venezuela El BBVA ha anunciado este viernes que, en menos de 48 horas, ha logrado recaudar de clientes y empleados más de un millón de euros para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, tras la catástrofe de los dos terremotos, que hasta el momento han dejado 2.595 víctimas mortales y 12.400 heridos. La entidad vizcaína ha emprendido un proyecto junto a Cruz Roja, ACNUR y UNICEF, y este millón adicional se suma a los cinco que la entidad había donado esta semana. Leer más

Rosalía realiza una donación a Unicef en apoyo a la infancia de Venezuela Rosalía ha realizado una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras los terremotos que el pasado 24 de junio afectaron al norte del país. La ONG ha anunciado a través de sus redes sociales esta aportación con la imagen de una niña sobre la que se puede leer: ''Rosalía, gracias de corazón", y continúa que con su ayuda y la de la Fundación Rosalía podrán proporcionar agua potable para más de 30.000 niños y niñas durante un mes, además de atención médica para 25.000 personas.

Gobierno de Trump frenó regreso de Machado a Venezuela tras terremotos, según el WSJ El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país por temor a una crisis política, según publica The Wall Street Journal. Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EEUU a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

El Comité de Emergencia Español recauda un millón tras los terremotos en Venezuela El Comité de Emergencia Español, integrado por ocho oenegés especialistas en ayuda humanitaria, ha recaudado un millón de euros para la población de Venezuela afectada por los dos terremotos que el pasado 24 de junio arrasaron el norte del país. El dinero recaudado irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene de las personas en situación de vulnerabilidad, así como en apoyar el funcionamiento de albergues y refugios para quienes han perdido sus casas, ha informado este viernes el Comité de Emergencia Español en una nota de prensa.