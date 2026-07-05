El calor no dará tregua ni de noche en Gran Canaria: aviso naranja de la Aemet este lunes
Los avisos por altas temperaturas estarán vigentes desde las 11:00 hasta las 20:00 horas de este lunes en el archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por calor en Canarias para este lunes. Gran Canaria estará en aviso naranja, que implica riesgo importante, mientras que Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera tendrán aviso amarillo por altas temperaturas.
El aviso naranja afectará a las cumbres y a las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria, donde podrán alcanzarse los 37 grados. La Aemet prevé esos valores especialmente en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de la isla, así como en la cuenca de Tejeda.
El calor también se dejará notar durante la noche. Según la previsión, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 26 o 27 grados en las zonas afectadas de Gran Canaria, lo que puede dificultar el descanso y aumentar la sensación de bochorno.
Tenerife y La Gomera, en aviso amarillo
En Tenerife, el aviso será amarillo y afectará al este, sur, oeste y área metropolitana. La previsión apunta a máximas de hasta 34 grados, con especial incidencia en las medianías del este, sur y oeste de la isla, incluida la capital.
Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera también estarán en aviso amarillo por calor. En estas islas se podrán alcanzar igualmente los 34 grados. El umbral se espera en el interior-sur de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías del este, sur y oeste de La Gomera.
Los avisos por altas temperaturas comenzarán a las 11.00 horas de este lunes y finalizarán a las 20.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Aemet mantiene además un aviso especial por ola de calor en Canarias.
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