Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife por la subida de las temperaturas
La medida afecta a Gran Canaria por encima de los 400 metros y a las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife
Haridian del Pino
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08.00 horas de este domingo, 5 de julio, ante la previsión de un episodio de altas temperaturas que se prolongará durante varios días.
La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias, INFOCA. Según la declaración oficial, la alerta afecta a Gran Canaria por encima de la cota de 400 metros y a las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife.
El episodio de calor comenzará este domingo en las islas orientales y tenderá a extenderse de forma progresiva al resto del Archipiélago durante la próxima semana, especialmente a partir del martes. La combinación de temperaturas altas, baja humedad y viento alisio elevará las condiciones de riesgo en las zonas forestales.
Canarias superará los 30 grados de máxima
En Gran Canaria, para el domingo se esperan temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados. De forma puntual, podrían alcanzarse los 38 grados durante el lunes en zonas de interior, medianías orientadas al sur y oeste y en la cuenca de Tejeda.
En Tenerife, la previsión apunta a máximas de entre 32 y 35 grados en medianías y en las vertientes sur y oeste, con tendencia al alza durante los primeros días del episodio. La alerta se concentrará en las zonas de medianías y cumbres del sur y oeste de la Isla.
La Dirección General de Emergencias señala además que la inversión térmica se situará entre los 400 y 500 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en Tenerife. Esta situación favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre medianías y zonas forestales, con humedad relativa inferior al 30% por encima de la inversión.
El alisio soplará fuerte en el Archipiélago canario
A estas condiciones se sumará el predominio del viento alisio de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes, además de una ligera intrusión de calima sobre las islas orientales. El Gobierno de Canarias mantiene también una prealerta por temperaturas máximas en el conjunto del Archipiélago desde las 08.00 horas del domingo.
Emergencias recuerda que, en este tipo de situaciones, es fundamental evitar cualquier conducta que pueda provocar fuego en zonas de riesgo. La recomendación pasa por no arrojar colillas ni cerillas, no dejar residuos en áreas arboladas y evitar el uso de petardos, voladores o cualquier artefacto con fuego en terrenos agrícolas, zonas forestales o urbanizaciones próximas al monte.
También se aconseja mantener limpias de vegetación seca y residuos las franjas de seguridad alrededor de viviendas y parcelas, así como respetar las restricciones que puedan establecer cabildos y ayuntamientos mientras permanezca activa la alerta.
En caso de observar humo o fuego, la indicación es llamar de inmediato al 112 para facilitar una intervención rápida de los servicios de emergencia.
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