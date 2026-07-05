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Canarias afronta otra jornada de calor con máximas de hasta 37 grados este domingo

La Aemet prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, calima ligera y valores que alcanzarán los 34 grados en varias islas

Predicción del tiempo en Canarias del 4 al 9 de julio

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Johanna Betancor Galindo

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Las Palmas de Gran Canaria

Canarias encara este lunes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 37 grados en Gran Canaria y de 34 grados en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera, en un episodio de calor que seguirá acompañado de calima ligera y cielos mayoritariamente despejados.

El ascenso térmico será más acusado en las zonas de interior y medianías, mientras que en el norte de las islas persistirán algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día.

PREVISIÓN POR ISLAS:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en costas norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 32-34 °C en zonas de interior y del litoral sur y este. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 22 - 32

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en costas oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34 °C en zonas de interior de la mitad sur, y de forma más local en el litoral este. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, especialmente por la noche cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 22 -33

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 300 a 400 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte. En el resto de zonas, ascensos ligeros a moderados, siendo más significativo el de las mínimas en zonas de interior. Se alcanzarán los 37 °C en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 26-27 °C. En medianías del norte y de forma más local en litorales del sudeste y oeste se llegará a los 32-34 °C. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres, flojo de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25

TENERIFE

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral oeste de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en litorales norte, oeste y sur. En el resto de zonas ascensos ligeros a moderados, especialmente en la vertiente este del área metropolitana. Se alcanzarán los 34 °C en medianías del oeste, sur y este, así como en la capital. En medianías del norte y de forma más local en litorales del este se superarán los 30 °C. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales soplará flojo a moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 23 - 34

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 34 °C en medianías orientadas al este, sur y oeste. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres, flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 22 - 31

LA PALMA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas del interior. Viento de componente norte moderado. En cumbres, flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 22 - 27

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en la costa y en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas. Viento de componente norte moderado. En cumbres, flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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  • Valverde 16 - 25

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