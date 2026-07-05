Canarias amanece con más calor, calima y temperaturas que alcanzarán los 35 grados

Canarias comienza este domingo con un nuevo incremento de las temperaturas que dejará valores de hasta 35 grados en algunos puntos de Gran Canaria y Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcada por el predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas del día. Además, la calima ligera afectará inicialmente a las islas orientales y se irá extendiendo por la tarde hacia Tenerife y La Gomera.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, con un ascenso más notable de las máximas en las zonas de interior de las islas de mayor relieve. Los termómetros podrán superar los 30 grados en amplias áreas del Archipiélago, mientras que en Gran Canaria se alcanzarán hasta 34 o 35 grados en medianías orientadas al sur y oeste y en la cuenca de Tejeda. También podrán registrarse 34 grados en puntos del interior del sur de Fuerteventura.

El viento soplará del norte con intensidad moderada, aumentando durante la noche en algunos sectores de Jandía y en las vertientes este y oeste de las islas montañosas.

En el mar habrá viento del norte o noroeste de fuerza 2 a 4, girando a norte o nordeste de fuerza 3 a 5, localmente 6 mar adentro en el sureste y suroeste. Se espera marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del norte de alrededor de un metro, en disminución.

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos nubosos en las costas del norte y oeste durante las primeras y últimas horas del día. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso, que será más acusado en el litoral sur y este, donde podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en el interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 / 31

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en las costas norte y oeste a primera y última hora. Calima ligera en altura. Temperaturas estables o ligeramente más altas. En el interior del sur podrán alcanzarse los 34 grados. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el interior y en el sur de Jandía, especialmente durante la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 / 30

GRAN CANARIA

Ambiente poco nuboso o despejado en líneas generales, aunque persistirán algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante el amanecer y al final del día. Calima ligera en altura. Las mínimas apenas variarán en la costa, mientras que subirán entre ligera y moderadamente en medianías y zonas altas. Las máximas también ascenderán, especialmente en el interior, donde se alcanzarán 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En las medianías altas del norte se rondarán los 30 grados. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres, viento flojo a moderado del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 / 26

TENERIFE

Predominarán los cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas y en el litoral sur de madrugada. La calima será ligera en altura, intensificándose durante la tarde. Temperaturas en ascenso, especialmente las máximas en medianías y zonas altas, donde se superarán los 30 grados en las vertientes este, sur y oeste. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes por la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales soplará moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 / 30

LA GOMERA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas. Calima ligera en altura a partir de la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado de las máximas en medianías y zonas altas, donde también se superarán los 30 grados. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en los extremos este y oeste durante la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 / 30

LA PALMA

Ambiente poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el litoral oeste durante la madrugada. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, mientras que las máximas subirán ligeramente en la costa y de forma más evidente en las zonas del interior. Localmente podrán alcanzarse los 30 grados en las medianías del oeste. Viento moderado del norte. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 / 26

EL HIERRO

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte durante el inicio y final de la jornada. Las temperaturas apenas variarán en la costa y subirán en medianías y zonas altas, especialmente las máximas. Localmente podrán alcanzarse los 30 grados en áreas del interior. Viento moderado del norte. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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