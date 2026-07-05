¿Dónde es más caro comprar una casa en Canarias? Santa Cruz de Tenerife ya supera a Las Palmas en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda continúa al alza en España y Canarias no queda al margen de esa tendencia. En el primer trimestre del año, el valor tasado de la vivienda se situó a nivel nacional en 2.315,7 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida cercana al 14%, según la última estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En el Archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife es la provincia canaria más cara para comprar una vivienda, con un precio de 2.264,7 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un incremento interanual del 15,7%.

Por detrás se coloca Las Palmas, donde el valor tasado de la vivienda alcanza los 2.203 euros por metro cuadrado, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

La diferencia entre ambas provincias es de 61,7 euros por metro cuadrado. Es decir, comprar una vivienda de 80 metros cuadrados costaría, tomando como referencia estos valores medios, unos 4.936 euros más en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas.

Pese a esa diferencia, las dos provincias canarias se mueven ya por encima de los 2.200 euros por metro cuadrado y se sitúan cerca de la media nacional, que alcanza los 2.315,7 euros. El dato confirma la presión que vive el mercado residencial en Canarias, donde la vivienda se ha encarecido con fuerza durante el último año.

El aumento ha sido más intenso en Santa Cruz de Tenerife, con una subida del 15,7%, frente al 11,5% registrado en Las Palmas. En ambos casos, los precios avanzan por la tensión entre la oferta disponible y una demanda en aumento.

A nivel nacional, las provincias más caras para comprar vivienda siguen siendo Madrid, Baleares, Guipúzcoa, Barcelona y Málaga. Madrid es la única provincia que supera los 4.000 euros por metro cuadrado, con 4.047,5 euros. Le siguen Baleares, con 3.885,6 euros; Guipúzcoa, con 3.419,7; Barcelona, con 3.207,7; y Málaga, con 2.988 euros.

Provincias que no llegan a 2.000 euros

En el caso de la Comunidad Valenciana, la provincia más cara fue Alicante con 1.991,7 euros/m2, el 15,7 % más; y seguida muy de cerca por Valencia.

En Navarra, el valor tasado de la vivienda alcanzó los 1.934,3 euros/m2, el 12,5 % más; mientras que en Aragón donde más subió fue en Zaragoza, un 16 %, hasta los 1.905 euros. En el otro extremo, la más barata es Teruel con poco más de mil euros (1.003,8).

En Galicia, se observan valores muy similares entre sus provincias, aunque Pontevedra lidera la clasificación con 1.784,5 euros/m2, el 14 % más), por delante de A Coruña (1.710,7 euros, 13,8 % más).

Asturias llegó a 1.752,2 euros/m2, el 15,4 % más; y en Castilla-La Mancha la más cara es Guadalajara, con 1.670,8 euros/m2, el 14,5 % más; y Ciudad Real la más económica con 827,5 euros, el 10,7 % superior. Tampoco Cuenca llega a 1.000 euros.

En Castilla y León, los precios por provincias son similares aunque el importe más elevado se da en Segovia 1.479,4, el 19,1 % más; y el más barato en Zamora, (933,7, el 9,7 % más).

En La Rioja, el precio llegó a 1.440, el 10,5 % más; y en Murcia a 1.330,2, el 13,4 % superior.

El menor desembolso de España se requiere en Extremadura, donde sus dos provincias están debajo de los 1.000 euros. Badajoz (987,5, 5 % más) y Cáceres (946,8, 8,1 % más).