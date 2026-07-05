Llega un cayuco con 78 personas a la costa de La Restinga

Salvamento Marítimo rescató este sábado a 78 inmigrantes en aguas próximas a El Hierro. La embarcación Salvamar Navia localizó al grupo y lo trasladó hasta el puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar. Una vez en tierra, los rescatados recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia desplegados en la zona.