La fallida gran carrera para que Canarias sea sede de organismos de élite de la UE y de España

El tiempo pasa y Canarias sigue sin lograr ser sede de grandes organismos nacionales e internacionales, a pesar de la euforia política e institucional que se desató durante la pasada legislatura con la presentación de candidaturas para albergar agencias y centros públicos llamados a convertirse en polos de atracción de inversión y conocimiento.

Años después, el balance deja más proyectos frustrados o bloqueados que realidades, con los rifirrafes políticos con el Estado y entre las propias islas para albergar posibles sedes como telón de fondo.

Estado de las candidaturas

Las agencias Espacial Española y de Inteligencia Artificial acabaron instalándose fuera del Archipiélago; la Agencia Europea del Turismo sigue sin existir; el Centro Nacional de Vulcanología continúa en el aire y con bronca política de por medio, pese a haberse anunciado tras la erupción del Tajogaite; y 'la superboya' oceanográfica tampoco termina de hacerse realidad. Mientras, la candidatura de Gran Canaria al Mundial de fútbol de 2030 es, por ahora, la única gran iniciativa consolidada.

Centro Nacional de Vulcanología

El proyecto del Centro Nacional de Vulcanología ha vuelto a situarse en el centro del debate político cinco años después de que se gestara al calor de la erupción del Tajogaite. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, acusa al Gobierno central de retrasar su puesta en marcha, modificar el convenio pactado y reducir la financiación prevista, mientras que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama cerrar cuanto antes el acuerdo.

Frente a esas críticas, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, defiende que fue precisamente durante su mandato, en plena emergencia volcánica de 2021, cuando solicitó al Estado la creación del Centro Nacional de Vulcanología en el Archipiélago y sostiene que la actual polémica responde a un «pleito artificial». Y el centro sin crear.

El humo de la Agencia Europea del Turismo

La Agencia Europea del Turismo fue, probablemente, el proyecto que más expectativas despertó en Canarias sin que siquiera llegara a existir. El 25 de marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la estrategia de la UE para un turismo más sostenible e incluyó entre sus propuestas la creación de una Agencia Europea del Turismo.

Aquella resolución desató una auténtica carrera en Canarias para albergar la futura sede. Ángel Víctor Torres convirtió el proyecto en una prioridad política después de que el Archipiélago perdiera las sedes de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El objetivo era situar a las Islas en el centro de las políticas turísticas europeas.

Rifirrafes por su ubicación

La efervescencia fue tal que incluso antes de que la Comisión Europea iniciara formalmente el proceso para crear el organismo ya se hablaba de su ubicación. Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote se disputaban una sede que ni siquiera existía, mientras el anterior Ejecutivo de Canarias aprobaba en Consejo de Gobierno postular oficialmente al Archipiélago y trasladaba esa candidatura al Estado.

Torres logró, además, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que Canarias fuera la única candidatura española a la futura Agencia Europea del Turismo. Ese respaldo quedó escenificado en mayo de 2022 y fue refrendado también por Francia y Portugal, los otros dos Estados miembros con regiones ultraperiféricas (RUP).

Durante meses, la futura Agencia Europea del Turismo ocupó titulares, declaraciones institucionales y anuncios políticos, pese a que el organismo seguía sin existir. La realidad es que la Comisión Europea no ha impulsado la iniciativa legislativa puesta en un párrafo de un papel para crear la agencia. Un lustro después, nada de nada.

Las derrotas: Agencia Espacial y la de Inteligencia Artificial

La carrera para albergar la Agencia Espacial Española fue otra de las más sonadas de la pasada legislatura. La expectativa llegó a tal punto que Canarias acabó presentando tres candidaturas distintas, impulsadas por los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, en lugar de concurrir con una propuesta única. Aquella división fue objeto de numerosas críticas por parte de expertos y del propio sector aeroespacial, que advirtieron de que restaba fuerza a las opciones del Archipiélago frente a otras ciudades españolas.

En el caso de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la única candidatura canaria fue la de Tenerife.

El desenlace llegó en diciembre de 2022. El Consejo de Ministros eligió Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y A Coruña se hizo con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Dos derrotas que pusieron fin a una intensa competición institucional que, incluso antes de conocerse el resultado, ya había provocado una sonada pugna entre las islas por hacerse con las sedes y dejó a Canarias sin ninguno de los dos organismos tecnológicos.

Una boya de 50 millones

Canarias aspira a albergar en el Mar de Las Calmas (El Hierro) la primera infraestructura oceánico-atmosférica de calibración satelital de Europa (conocida como ’superboya’). El proyecto supondría una inversión de 50 millones de euros.

La candidatura se presentó en 2018 y después de distintas fases El Hierro es finalista junto a Creta. La decisión se esperaba para 2025. Fuentes del proyecto apuntan a que hay un bloqueo que podría estar ligado a las políticas de desmantelamiento de este tipo de infraestructuras de la Administración Trump.