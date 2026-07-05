Una familia de La Gomera vuelve a Canarias tras perderlo todo en Venezuela

Carmen, una abuela gomera con su familia en La Guaira, ha podido reencontrarse en Canarias con su hija Yérica y su nieta después de que ambas se quedaran sin casa por los terremotos que han devastado el norte de Venezuela. La tragedia golpeó de lleno a la familia: uno de sus nietos falleció en el desastre.

Las afectadas viajaron esta semana gracias a un vuelo habilitado por el Gobierno de España. En Madrid, la compañía Binter colaboró para que pudieran continuar el trayecto hasta La Gomera y reunirse con su familia tras días marcados por la pérdida, la incertidumbre y el desplazamiento.

La escala en Gran Canaria antes del regreso a La Gomera

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó que recibió a la familia durante su escala en Gran Canaria, junto a responsables de la aerolínea Binter.

Torres señaló que quiso trasladarles “todo el consuelo que se puede dar en estos momentos de devastación” y expresó su apoyo y cariño a la familia gomera.

La familia procedía de La Guaira, señalada como la zona más devastada por los seísmos. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, afectados por los terremotos se están desplazando desde este estado hacia otras regiones venezolanas que no sufrieron daños considerables.

La portavoz de OCHA para Latinoamérica y Caribe, Veronique Durroux, indicó a EFE que se están registrando desplazamientos hacia Táchira, Zulia y Delta Amacuro, mientras se evalúa el apoyo que puede prestarse a estas personas.

Once días después de los terremotos, las operaciones de búsqueda y rescate van disminuyendo y empiezan a crecer otras necesidades urgentes en distintas áreas.

Más de 10.700 personas viven en campamentos transitorios

El Gobierno venezolano informó este domingo de que 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios habilitados tras los terremotos del 24 de junio.

La infraestructura de emergencia tiene capacidad para 14.599 plazas, lo que deja margen para seguir atendiendo a la población afectada.

La Guaira concentra la mayor cifra de personas bajo resguardo, con 6.655 ciudadanos distribuidos en 20 campamentos. De ellos, 11 están en proceso de ampliación. En Caracas, se han activado 37 campamentos, con una capacidad total de 8.078 plazas, de las que 3.234 están ocupadas.

Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez / MIGUEL GUTIERREZ / EFE

El balance de españoles fallecidos sube a 35

El último balance oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales de junio. La cifra supone un muerto más respecto a la estimación anterior.

Además, se mantienen 140 desaparecidos y hay 11 españoles localizados que continúan sepultados bajo los escombros provocados por los seísmos.

Ángel Víctor Torres consuela a Carmen

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. / Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular siguen abiertas y ha pedido a los españoles en Venezuela que las utilicen. Hasta el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1.052 llamadas y el Consulado, 1.604.

Una tragedia con impacto directo en Canarias

Los terremotos han dejado un balance provisional de casi 3.000 fallecidos y más de 16.500 heridos en Venezuela. Pero más allá de las cifras, la historia de Carmen y su familia muestra la dimensión personal de una catástrofe que también afecta a muchas familias canarias con raíces, parientes o vínculos en el país.