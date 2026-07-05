Jorge Dezcallar revela en Gran Canaria lo que advirtió Hasán II sobre la relación con Marruecos: "No hay que insultar al futuro"

«Canarias es un portaviones que se sitúa frente a la costa occidental de África y tendría que ser lo que Miami es para Centroamérica y el Caribe». Son palabras de Jorge Dezcallar, diplomático, exdirector del CNI, escritor prolífico y colaborador habitual de Prensa Ibérica. Dezcallar intervino, junto al exministro de Trabajo Manuel Pimentel, en una edición de Diálogos para el desarrollo, el pasado jueves en el Hotel Santa Catalina. Patrocinada por Bankinter, Solunion y Sidor, la sesión se inició con palabras de Francisco Cabrera, Horaldo Díaz y Adele Roberto que precedieron a las dos figuras públicas, esperadas con atención e interés de un público relevante en términos económicos, empresariales y financieros. Merece la pena escuchar y leer a Jorge Dezcallar. También a Pimentel. No es para desmerecer. Sobresale la visión panorámica universal del diplomático con experiencia en EEUU, Roma, Rabel y en el CNI, cuando el gran agujero del 11-M. De las palabras de Dezcallar hay que subrayar el consejo lanzado a España para «invertir más en seguridad» ante lo que ocurre en el Sahel, «enfrente de Canarias». Marruecos es diferente, "importantísimo", en opinión del exembajador en Rabat. Y reveló lo que decía el rey Hasán II tras intentar, sin éxito, hablar de Ceuta y Melilla con José María Aznar: «No hay que insultar al futuro», sentenció el entonces rey de Marruecos. "Y tiene razón porque lo vamos a compartir", explica con serenidad Dezcallar. La geografía es así de caprichosa y Canarias está donde está. Es preciso, por ello, un vecino estable, desarrollado y políticamente amigo. Palabra de diplomático experimentado.

Resultó especialmente interesante en la sesión de los Diálogos para el desarrollo la retahíla de preguntas directas y respuestas cortas que planteó Francisco Cabrera a las dos estrellas invitadas. Coincidieron en lo fundamental, aunque discreparon en lo accesorio. La diferencia más relevante llegó a la hora de responder quien había sido el mejor presidente de la etapa democrática. Para Dezcallar lo fue Felipe González; y José María Aznar para el andaluz Pimentel. Y también resonó notable la distancia al referirse a la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez que recibe la reticencia del exministro popular y el reconocimiento, «es lo único que le va bien», del mallorquín. Fueron coincidentes en cuestiones como aumentar el gasto en defensa, reducir la burocracia de la UE, ver a China como una amenaza; confiar en el sostenimiento del sistema de pensiones y en el uso de la energía nuclear. En fin, Jorge Dezcallar se manifestó «realista» y descartó ser «catastrofista» aunque el panorama que dibujó responde a un «cambio de época»: las grandes potencias imponen su voluntad y el Derecho Internacional no se respeta. En fin, Europa solo es el 5% de la población mundial y 50% de la producción se la llevan los costes sociales «y eso no se puede mantener». «Hay que ponerse las pilas», sentencia Dezcallar con la mirada puesta en la Unión Europea.

Ivan Redondo en el Club LA PROVINCIA

Iván Redondo inició la semana en en el Club La Provincia con la presentación de su libro El Manual. Gran comunicador ha sido un gusto escucharle responder a las preguntas de Antonio Cacereño con tanta vitalidad y locuacidad. El presidente Fernando Clavijo, así como los miembros de su gobierno, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han tomado buena nota de los consejos y advertencias del asesor “que lo sabe todo”, según se lee en la tapa de su libro. Una de las cuestiones que trató, con detalles, ha sido la España de las nacionalidades, la España diversa y plural que se repartió en 17 comunidades autónomas. Redondo, vaya por delante, defendió la personalidad propia y diferenciada de Canarias en el mapa de las nacionalidades, y puso como ejemplo del reparto territorial, un tanto caprichoso, la inclusión de León en la comunidad autónoma de Castilla-León. Y citó a Rodolfo Martín Villa, leonés y ministro en aquel tiempo de transición, que justificó la inclusión de León con Castilla “por razones de Estado”. Así quedó un mapa autonómico más parecido al de la “Castilla la vieja”, con eterno malestar de los leoneses, que al de la II República, cuando Asturias y León eran una de las nacionalidades reconocidas y autónomas, que hasta emitió dinero propio. Hay otra versión de ese reparto autonómico en ese norte peninsular. El testimonio pertenece Francisco Prendes Quirós, abogado gijonés ya fallecido, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván y José Bono, entre otros. Prendes Quirós era jefe de gabinete de Rafael Fernández, primer presidente del Principado, cuando se planteaba el reparto autonómico. Y aquel socialista regresado del exilio, descartó unificar Asturias y León. Habría sido un problema para la izquierda asturiana añadir a su autonomía a la población leonesa. Desde 1979 gana el socialismo en Asturias. León es otra historia.

Pedro Ortega con toda la confianza de la patronal

Pedro Ortega repite al frente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE) con una junta directiva en que se incluyen José Cristóbal García, Juan Ramírez, María Salud Gil, Beatriz Salazar, Virgilio Correa, José Antonio Newport y Germán Suárez. Como único candidato, el terorense y exconsejero revalidó la presidencia en la asamblea el miércoles en el Alfredo Kraus, dicho con humor, «a la búlgara». Todo a su favor y con el favor de todos. Ortega, el ejecutivo que fichó Andrés Megías para la Isleña con su maestría natural, se encuentra en uno de sus momentos más sólidos al frente de la patronal, con sintonía con sus representados, buenas conexiones con los gobiernos, y un nuevo periodo presidencial para reforzar el papel de la patronal, tan fundamental en las Islas, territorio atractivo para la inversión que atrae a los más grandes, de la Península y de más allá.

Sin ir más lejos, la actualidad de las empresas navieras cuenta con nuevos actores desde la llegada de Adolfo Utor y Baleària a las aguas canarias, y que en su presentación en Tenerife estaba acompañado por Laudelino Alperi, consejero delegado de Armón, astillero asturiano que construye sus ferris. Al comentar historias navales con Germán Suárez recordamos que Adolfo Utor estuvo a punto de entrar en el accionariado de Naval Gijón para salvar el astillero gijonés hoy desaparecido. Aquella factoría con una violenta historia sindical que llevó al cine Fernando León de Aranoa con Javier Bardem Los lunes al sol. Suárez recordaba que fue su empresa la que salvó el último barco inacabado en la dársena gijonesa, el buque Cristina Masaveu, que se terminó en Astander, la factoría santanderina de Astican. Las vueltas de la vida.

Noticias relacionadas

Guillermo García-Alcalde en la vida de Maximiano Trapero

El catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiano Trapero, presentaba el jueves en la Casa de Colón su biografía, el libro de su vida, donde recoge "memoria, lenguaje y relaciones humanas", como describió su colega Eladio Santana en la presentación de El mester de preguntar por las palabras. Claves y enclaves de una vida. Leonés bien asentado en las Islas, Trapero ofrece un amplio recorrido por su existencia con palabras y fotografías de los momentos más importantes en la vida familiar, académica y social. Ha cultivado el arte y oficio de preguntar, lo que viene a ser el significado de mester, y le ha salido una obra muy recomendable en todos los sentidos en la que traza una trayectoria vital bien escrita. La periodista Lourdes Santana relató su experiencia profesional y de amistad con el "Maxi" que sabe escuchar, más importante si cabe que saber preguntar. En el relato de la directora general del Grupo Prisa en Canarias sobre el gran conversador y escuchante autor del libro apareció la referencia al recordado periodista Guillermo García-Alcalde que propició el encuentro entre Lourdes Santana y Maximiano Trapero. Y mucho más en la vida del filólogo, como se puede ver y leer en su mester.