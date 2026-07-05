El verano dispara el riesgo de contraer ITS

Las vacaciones, los festivales, los viajes y el aumento de los encuentros sexuales convierten al verano en una época propicia para el repunte de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Los especialistas señalan que la relajación de las medidas de prevención, el consumo de alcohol en eventos de ocio y la falsa percepción de que determinadas prácticas no entrañan riesgo están detrás del incremento de estos contagios durante el período estival, sobre todo entre la población joven.

En Canarias, la tendencia continúa al alza. De hecho, según los últimos datos consolidados, en 2024 se diagnosticaron 4.984 casos de ITS en las Islas, con un notable aumento de los cuadros de clamidia y gonorrea respecto al año anterior: un 59,7% y un 41,1%, respectivamente. Aunque la sífilis registró un descenso del 22,1% en el mismo período, el Archipiélago continúa siendo la comunidad con la tasa más alta del país, con 41,5 casos por cada 100.000 habitantes y 929 diagnósticos. Con base en el balance provisional correspondiente a los 10 primeros meses de 2025, en Canarias ya se habían detectado 1.312 cuadros de infección gonocócica, 1.935 de clamidia y 568 de sífilis. En todos los casos, la mayoría de las personas afectadas son hombres, a excepción de la clamidia.

Según explica la doctora Azahar Romero, especialista en Ginecología en el Hospital Vithas Las Palmas, el incremento de estas infecciones preocupa especialmente por el cambio observado en el perfil de los pacientes. “Ha aumentado mucho en los adolescentes”, afirma. Tal y como informa, las afecciones más frecuentes en las consultas son la gonorrea, la clamidia, la sífilis y el herpes genital, pero también preocupa la incidencia del virus del papiloma humano (VPH), que es el responsable de más del 90% de los cuadros de cáncer de cérvix. A su juicio, detrás de esta evolución se encuentra la reducción del uso de los métodos de barrera. “Ha habido una pérdida progresiva del miedo al VIH, que era lo que hacía que se utilizara tanto el preservativo. Por los avances terapéuticos, se usan otros métodos anticonceptivos que protegen frente al embarazo, pero no frente a las infecciones”, alerta.

Uso del preservativo

La facultativa insiste en que el preservativo sigue siendo la medida más eficaz para evitar los contagios. Sin embargo, apunta que todavía persisten falsas creencias sobre la propagación de estas infecciones. Una de las más habituales es pensar que solo existe riesgo cuando aparecen síntomas. “Hay muchas enfermedades que cursan de forma asintomática, pero que se transmiten”, comenta. Asimismo, descarta la idea de que el riesgo de contagio se limite solo a las relaciones sexuales con penetración. “No hay que olvidar que a través del sexo oral también se pueden adquirir enfermedades”, añade.

Dado que muchas ITS pueden cursar sin síntomas, la especialista recomienda consultar con un profesional sanitario siempre que se haya mantenido una práctica de riesgo. “Es fundamental solicitar una consulta en Atención Primaria para poder hacer un estudio y valorar si la persona está infectada o no”, señala. Además, recuerda que existen medidas preventivas tras una exposición. “Hay profilaxis para el VIH y también existe una para la sífilis y el gonococo”, detalla. Estos recursos pueden solicitarse en los centros de salud.

Ahora bien, la profesional recalca que estas medidas no deben sustituir a la prevención. “Lo ideal es prevenir la infección, no tratarla ni hacer una profilaxis después de una exposición de riesgo”, subraya. Por otro lado, la ginecóloga incide en las consecuencias que puede tener retrasar el diagnóstico o no abordar una infección a tiempo. “Las ITS son enfermedades de declaración obligatoria por su elevado riesgo de transmisión y, en las mujeres, pueden provocar enfermedad inflamatoria pélvica y afectar a la fertilidad. En el caso de los hombres, también pueden afectar al tracto genital”, remarca.

Desde su experiencia, considera que aún queda trabajo por hacer en materia de educación sexual. “En mi caso, solo trato con mujeres, pero mi sensación es que se ha perdido un poco el miedo, sobre todo en la gente joven”, admite. Por ello, defiende la importancia de reforzar la educación sexual en los colegios desde edades tempranas. Ante el contexto actual, la doctora aconseja utilizar siempre el preservativo a la hora de mantener relaciones sexuales y, en el caso de las mujeres, recurrir al doble método para prevenir también los embarazos no deseados y las situaciones que puedan comprometer la salud.