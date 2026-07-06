Más de 11.000 estudiantes solicitan plaza para cursar un grado en la ULPGC durante el curso 2026/2027

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha registrado 11.085 preinscripciones para acceder a estudios de Grado durante el curso académico 2026/2027, una cifra muy similar a la contabilizada el año anterior y que confirma el interés de los futuros universitarios por la oferta académica de la institución.

Del total de solicitudes, 7.115 corresponden a estudiantes de la provincia de Las Palmas, mientras que 1.117 proceden de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Además, la universidad ha recibido 2.853 preinscripciones de estudiantes del resto de España y de otros países, lo que refleja el alcance de su oferta formativa más allá del ámbito autonómico.

Los estudiantes podrán revisar su preinscripción

La ULPGC ha informado de que quienes hayan presentado su solicitud podrán consultar los datos provisionales de su preinscripción a partir del 7 de julio a través de la página web de la universidad.

En caso de detectar errores en la documentación o en los datos aportados, los aspirantes dispondrán hasta el 9 de julio para solicitar su corrección.

La universidad ha habilitado un formulario específico para presentar reclamaciones a través de su portal institucional y también permitirá realizar este trámite mediante el correo electrónico habilitado para el proceso de acceso universitario.

Primer día de la convocatoria de la PAU extraordinaria / Andrés Cruz

Medicina y Enfermería vuelven a liderar la demanda

Como viene ocurriendo en los últimos cursos, la Facultad de Ciencias de la Salud concentra las titulaciones con mayor número de solicitudes.

El Grado en Medicina vuelve a situarse como la carrera más demandada, con 1.917 estudiantes preinscritos.

En segundo lugar figura el Grado en Enfermería, que suma 1.110 solicitudes distribuidas entre los distintos campus donde se imparte la titulación:

Gran Canaria: 787 preinscripciones.

787 preinscripciones. Lanzarote: 176.

176. Fuerteventura: 147.

Estas cifras mantienen a las titulaciones sanitarias entre las opciones preferidas por quienes aspiran a iniciar estudios universitarios el próximo curso.

El nuevo Grado en Psicología despierta un gran interés

Una de las principales novedades de la oferta académica para el curso 2026/2027 es la incorporación del Grado en Psicología, que comenzará a impartirse por primera vez en la ULPGC.

La nueva titulación ha registrado una excelente acogida entre los futuros universitarios, alcanzando 791 preinscripciones, lo que la sitúa entre las carreras con mayor demanda de toda la universidad.

Este grado se impartirá en modalidad no presencial, ampliando la oferta de estudios a distancia de la institución.

Veterinaria y Educación mantienen una elevada demanda

Entre las titulaciones que tradicionalmente registran un alto número de solicitudes también destaca el Grado en Veterinaria, que alcanza este año 716 preinscripciones, unas cincuenta más que en el proceso del curso anterior.

Tras esta carrera aparecen varias titulaciones del ámbito educativo y jurídico.

El Grado en Educación Primaria en modalidad no presencial suma 571 solicitudes, mientras que la modalidad presencial alcanza 452 preinscritos.

También figuran entre las carreras más demandadas:

Derecho: 435 solicitudes.

435 solicitudes. Administración y Dirección de Empresas (ADE): 426.

426. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 422.

Los dobles grados también mantienen el interés

La oferta de dobles titulaciones continúa despertando interés entre los estudiantes.

El programa con mayor número de solicitudes es el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, con 124 preinscripciones.

Le sigue el doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria, que ha recibido 109 solicitudes.

Estas opciones permiten obtener dos titulaciones universitarias en un mismo itinerario formativo, lo que explica parte de su creciente atractivo entre los estudiantes.

Crece el interés por las titulaciones de carácter tecnológico y científico

La universidad también destaca la buena acogida que siguen teniendo algunos grados incorporados recientemente a su oferta académica.

Entre ellos sobresalen:

Biotecnología: 169 preinscripciones.

169 preinscripciones. Ingeniería Física y Matemática: 143.

143. Ingeniería Biomédica: 123.

123. Ciencia e Ingeniería de Datos: 104.

La evolución de estas titulaciones refleja el creciente interés por perfiles profesionales vinculados a la investigación, la innovación tecnológica y la transformación digital.

La ULPGC ofertará 4.882 plazas de nuevo ingreso

Para el próximo curso académico, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pondrá a disposición de los estudiantes 4.882 plazas de nuevo acceso distribuidas entre 52 grados.

La oferta incluye:

38 grados presenciales en Gran Canaria.

en Gran Canaria. Dos grados presenciales en Lanzarote.

en Lanzarote. Uno en Fuerteventura .

. Cinco grados en modalidad no presencial .

. Seis programas de doble grado.

Entre las novedades destaca precisamente la incorporación del Grado en Psicología dentro de la modalidad a distancia.

Aumentan las solicitudes para cursar un máster

La demanda también crece en los estudios de posgrado.

La ULPGC ha contabilizado 2.528 preinscripciones para cursar alguno de los 29 másteres universitarios ofertados durante el curso 2026/2027.

De ellas, 1.697 corresponden a estudiantes que han seleccionado un máster como primera opción, teniendo en cuenta que cada solicitante puede presentar hasta dos solicitudes.

El Máster Universitario en Formación del Profesorado vuelve a ser el más solicitado, con 1.015 preinscripciones, de las cuales 779 lo eligen como primera opción en alguna de sus especialidades.

Entre las titulaciones de posgrado de reciente creación también destacan el Máster en Competencias Digitales Docentes, que registra 206 solicitudes, así como el nuevo Máster en Marketing y Estrategias Digitales, con 72 preinscritos, y el Máster MBA, que inicia su primera edición con 61 solicitudes.