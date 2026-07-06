Ana Padrón Brito sustituye a su madre y será la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad

Ana Padrón Brito, graduada en Educación Infantil por la Universidad de La Laguna (ULL), es la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) y sustituye en el cargo a su madre, Ana Brito, fallecida el 25 junio tras una larga enfermedad.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del ICI con un perfil que "aúna experiencia en la gestión pública, capacidad organizativa, vocación de servicio y sensibilidad social", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, tras la reunión del Ejecutivo.

Graduada como maestra de Educación Infantil por la ULL y con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Padrón Brito ha desarrollado durante el último año su labor profesional en Gestur Canarias, donde ha coordinado el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía del Gobierno de Canarias y ha participado en la gestión administrativa de los programas Moves 2025 y Moves III.

Esta experiencia le ha permitido adquirir un conocimiento directo del funcionamiento de la administración pública autonómica y de la coordinación de proyectos de interés social, destaca el Gobierno en un comunicado.

Anteriormente, fue docente en Irlanda, donde ejerció como maestra tutora en distintos centros educativos y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula. Asimismo, desarrolló su actividad profesional en Australia en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa.

Está especializada, según el Gobierno, en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos, además de acreditar un nivel C1 de inglés.

Sin formación en igualdad

El Gobierno confía en que Ana Padrón Brito seguirá impulsando las políticas públicas de igualdad, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres en Canarias.

Padrón Brito sucede al frente del organismo a su madre, Ana Isabel Brito Brito, fallecida recientemente, dando continuidad a la labor institucional que desarrolla el Instituto Canario de Igualdad en la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la prevención de las violencias machistas.

En el currículo divulgado por el Gobierno de Canarias no destaca experiencia ni formación en materia de igualdad, prioridad del ICI. Preguntado al respecto, Cabello ha explicado que para el nombramiento de Padrón Brito se "ha valorado la trayectoria profesional que combina experiencia en gestión de programas públicos, en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales".

Compromiso

"Hay una formación especializada y un compromiso claro con las políticas de igualdad y acción social", ha añadido el portavoz del Gobierno.

"En muchas ocasiones es muy importante para un entorno de una empresa pública poder disponer de las capacidades necesarias y de velocidad para saber cuál es el ecosistema, qué normativas son de aplicación y cómo se ha de seguir trabajando en un ámbito concreto y esa es la trayectoria profesional que se ha valorado para el nombramiento", ha concluido Cabello. Padrón Brito tomará posesión el miércoles.