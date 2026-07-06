Calor extremo en Canarias: estas son las zonas con las temperaturas más altas este lunes

El archipiélago canario afronta un nuevo episodio de calor intenso en lo que va de verano, provocado por la entrada de una masa de aire africano que elevará de forma significativa las temperaturas durante varios días esta semana.

Las previsiones apuntan a que el calor irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar su punto álgido entre el martes y el miércoles, cuando los termómetros podrán llegar a 39 grados, e incluso más, en algunas zonas de Gran Canaria.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, además de mantener la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos de nivel naranja y amarillo para este lunes por las elevadas temperaturas previstas en varias islas.

Un episodio de calor que afectará a todo el archipiélago

La situación meteorológica está marcada por la presencia de una masa de aire cálido de origen africano, acompañada de calima ligera en altura, que favorecerá un aumento tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas.

Según la previsión, el calor comenzará afectando con mayor intensidad a las islas orientales y se extenderá progresivamente al resto del archipiélago a lo largo de la semana.

En líneas generales predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras y últimas horas del día podrán aparecer intervalos de nubes bajas en los litorales del norte de las islas.

Lunes con máximas de hasta 37 grados en Gran Canaria

La jornada del lunes estará marcada por un nuevo ascenso térmico, según el pronóstico de la Aemet.

Las temperaturas más elevadas se esperan en las zonas altas y medianías del sureste, sur y oeste de Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda, donde los termómetros alcanzarán los 37 grados. Además, las temperaturas nocturnas apenas descenderán hasta los 26 o 27 grados, lo que dificultará el descanso.

También se prevén máximas de 34 grados en:

Interior de Lanzarote.

Interior de Fuerteventura.

Medianías del este, sur y oeste de Tenerife.

Medianías de La Gomera.

Calor en Gran Canaria (03/07/26) / José Pérez Curbelo

De forma más puntual, estas temperaturas también podrían registrarse en algunos puntos de El Hierro.

El viento soplará de componente norte con intensidad moderada en las costas, aunque habrá intervalos fuertes en Jandía, el sureste de Lanzarote y en los litorales este y oeste de las islas de mayor relieve.

El martes llegará el momento de mayor ascenso térmico

Las previsiones indican que el martes será uno de los días más calurosos del episodio.

En Gran Canaria, las temperaturas podrán alcanzar 39 grados en las medianías y zonas altas orientadas al sur, este y oeste.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan máximas de 37 grados tanto en el interior como en las vertientes sur y este.

Mientras, en el resto de las islas las temperaturas oscilarán entre 34 y 36 grados en las medianías orientadas al sur y al oeste.

La AEMET también advierte de que, salvo en los litorales del norte, se superarán de forma generalizada los 30 o 32 grados.

Otro aspecto destacado serán las temperaturas durante la noche. En las zonas más afectadas los valores mínimos podrán mantenerse por encima de los 25 grados, mientras que en Gran Canaria se situarán entre 26 y 28 grados, configurando noches tropicales e incluso ecuatoriales en algunos puntos.

El miércoles continuará el calor extremo

Las previsiones apuntan a que el miércoles las temperaturas seguirán aumentando ligeramente.

Las máximas volverán a situarse cerca de los 39 grados en las zonas altas y medianías del sur, este y oeste de Gran Canaria.

En el interior de Lanzarote y Fuerteventura los registros oscilarán entre 37 y 39 grados, mientras que en las medianías del resto del archipiélago se moverán entre 34 y 36 grados.

Las noches continuarán siendo especialmente cálidas, con mínimas superiores a los 25 grados en buena parte de las zonas más afectadas y valores que podrán superar los 28 grados de manera puntual en Gran Canaria.

La calima seguirá presente en niveles altos de la atmósfera y el viento será, en general, flojo a moderado.

El jueves comenzará un ligero descenso

A partir del jueves se espera una ligera bajada de las temperaturas, aunque el ambiente continuará siendo muy caluroso.

En Gran Canaria y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura todavía podrán alcanzarse entre 37 y 39 grados, mientras que en otras zonas del archipiélago persistirán temperaturas de entre 32 y 34 grados.

Las noches seguirán siendo muy cálidas en algunos puntos de Gran Canaria, donde las mínimas podrían mantenerse por encima de los 25 grados.

Alerta por riesgo de incendios forestales

La llegada de este episodio de calor también ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife desde las 08:00 horas de ayer domingo.

La medida afecta a:

Gran Canaria , por encima de los 400 metros de altitud .

, por encima de los . Las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, atendiendo a las previsiones meteorológicas facilitadas por la AEMET y a la aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las autoridades recuerdan que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento incrementa notablemente el riesgo de que pueda iniciarse y propagarse un incendio forestal.

Por este motivo se insiste en extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas en zonas forestales.

Avisos de la AEMET para este lunes

La AEMET mantiene activos diferentes niveles de aviso por altas temperaturas para la jornada del lunes, entre las 11:00 y las 19:59 horas.

El nivel más elevado corresponde a Gran Canaria, donde se ha decretado un aviso naranja, que implica un riesgo importante.

Este aviso afecta tanto a las cumbres como a las zonas del este, sur y oeste de la isla, donde se esperan temperaturas máximas de 37 grados en las medianías orientadas al sureste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda. Además, las mínimas permanecerán entre 26 y 27 grados.

Por otro lado, la AEMET mantiene un aviso amarillo en:

Lanzarote

Fuerteventura

Tenerife

La Gomera

En estas islas podrán alcanzarse los 34 grados en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las medianías del este, sur y oeste de Tenerife, incluida su capital, y en La Gomera.

Recomendaciones ante el calor

Las administraciones públicas recuerdan la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir los efectos del calor, especialmente entre personas mayores, menores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Beber agua con frecuencia , aunque no se tenga sensación de sed.

, aunque no se tenga sensación de sed. Evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

Permanecer en lugares frescos o bien ventilados.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y protegerse con gorra o sombrero.

Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

No dejar nunca a personas o animales dentro de vehículos estacionados.

En el caso de las zonas forestales, también se recomienda evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, no encender fuego bajo ningún concepto y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias.