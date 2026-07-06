Canarias despierta con calor intenso: los termómetros alcanzarán hasta 37 grados este lunes
Gran Canaria volverá a registrar las temperaturas más elevadas del Archipiélago, mientras la calima seguirá presente en buena parte de las islas
Canarias inicia este lunes con un nuevo episodio de calor que dejará temperaturas máximas de hasta 37 grados en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera se alcanzarán los 34 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados en líneas generales, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. Además, continuará la presencia de calima ligera en altura, más notable en la provincia de Las Palmas.
Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, especialmente en las mínimas de las zonas del interior.
El viento soplará de componente norte con intensidad moderada en la costa, con intervalos fuertes en Jandía y en los extremos este y oeste de las islas montañosas. En las zonas altas predominará el viento flojo a moderado de componente sur.
En el mar habrá viento del norte de fuerza 5 o 6, localmente de 3 a 4 en la costa norte. Se espera marejada o fuerte marejada, con áreas de marejadilla. En la costa sur predominará el viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada. El mar de fondo del norte, de alrededor de un metro, tenderá a disminuir.
PREVISIÓN PARA ESTE LUNES POR ISLAS:
LANZAROTE
Cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las costas norte y oeste durante las primeras y últimas horas del día. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Los termómetros podrán alcanzar entre 32 y 34 °C en zonas del interior y en el litoral sur y este. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en áreas del interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 22 - 32
FUERTEVENTURA
Ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en las costas occidentales a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34 °C en el interior de la mitad sur y, de forma más puntual, en el litoral este. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el interior y en el sur de Jandía, especialmente durante la noche, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 22 -33
GRAN CANARIA
Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 300 a 400 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en las zonas bajas del norte. En el resto de la isla subirán de forma ligera o moderada, siendo más acusado el aumento de las mínimas en el interior. Se alcanzarán los 37 °C en las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 26-27 °C. En las medianías del norte y, de forma puntual, en los litorales del sudeste y oeste se llegará a los 32-34 °C. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en los extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres, viento flojo de componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25
TENERIFE
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas, además de algunos intervalos en el litoral oeste de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en los litorales norte, oeste y sur. En el resto de zonas se esperan ascensos ligeros a moderados, especialmente en la vertiente este del área metropolitana. Se alcanzarán los 34 °C en las medianías del oeste, sur y este, así como en la capital. En las medianías del norte y, de forma más local, en los litorales del este se superarán los 30 °C. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes durante la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales soplará viento flojo a moderado del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 23 - 34
LA GOMERA
Ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en las zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, especialmente en las medianías y zonas altas. Los valores superarán los 34 °C en las medianías del este, sur y oeste. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres, viento flojo y de dirección variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 22 - 31
LA PALMA
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral oeste durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios en la costa y en ligero o moderado ascenso en el interior. Viento moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 22 - 27
EL HIERRO
Cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos en las zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en la costa y en ligero o moderado ascenso en las medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 16 - 25
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