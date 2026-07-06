Canarias despierta con calor intenso: los termómetros alcanzarán hasta 37 grados este lunes

Canarias inicia este lunes con un nuevo episodio de calor que dejará temperaturas máximas de hasta 37 grados en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera se alcanzarán los 34 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados en líneas generales, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. Además, continuará la presencia de calima ligera en altura, más notable en la provincia de Las Palmas.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, especialmente en las mínimas de las zonas del interior.

El viento soplará de componente norte con intensidad moderada en la costa, con intervalos fuertes en Jandía y en los extremos este y oeste de las islas montañosas. En las zonas altas predominará el viento flojo a moderado de componente sur.

En el mar habrá viento del norte de fuerza 5 o 6, localmente de 3 a 4 en la costa norte. Se espera marejada o fuerte marejada, con áreas de marejadilla. En la costa sur predominará el viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada. El mar de fondo del norte, de alrededor de un metro, tenderá a disminuir.

PREVISIÓN PARA ESTE LUNES POR ISLAS:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las costas norte y oeste durante las primeras y últimas horas del día. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Los termómetros podrán alcanzar entre 32 y 34 °C en zonas del interior y en el litoral sur y este. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en áreas del interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 - 32

FUERTEVENTURA

Ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en las costas occidentales a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34 °C en el interior de la mitad sur y, de forma más puntual, en el litoral este. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el interior y en el sur de Jandía, especialmente durante la noche, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 -33

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 300 a 400 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en las zonas bajas del norte. En el resto de la isla subirán de forma ligera o moderada, siendo más acusado el aumento de las mínimas en el interior. Se alcanzarán los 37 °C en las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 26-27 °C. En las medianías del norte y, de forma puntual, en los litorales del sudeste y oeste se llegará a los 32-34 °C. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en los extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres, viento flojo de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25

TENERIFE

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas, además de algunos intervalos en el litoral oeste de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en los litorales norte, oeste y sur. En el resto de zonas se esperan ascensos ligeros a moderados, especialmente en la vertiente este del área metropolitana. Se alcanzarán los 34 °C en las medianías del oeste, sur y este, así como en la capital. En las medianías del norte y, de forma más local, en los litorales del este se superarán los 30 °C. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes durante la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales soplará viento flojo a moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 - 34

LA GOMERA

Ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en las zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, especialmente en las medianías y zonas altas. Los valores superarán los 34 °C en las medianías del este, sur y oeste. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres, viento flojo y de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 - 31

LA PALMA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral oeste durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios en la costa y en ligero o moderado ascenso en el interior. Viento moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 - 27

EL HIERRO

Cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos en las zonas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, durante las primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en la costa y en ligero o moderado ascenso en las medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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