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Canarias refuerza las ayudas a Venezuela y avanza en los presupuestos de 2027

El Ejecutivo canario aprueba la modificación presupuestaria de 1,8 millones para Venezuela y el inicio del proceso para los Presupuestos Generales de Canarias de 2027

Alfonso cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia.

Alfonso cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia. / Estefanía Briganty / Acfi Press

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello Mesa, informó este lunes de los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Entre ellos destacan la aprobación de una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar la atención a la comunidad canaria afectada por el terremoto en Venezuela y el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias para 2027.

La principal decisión adoptada fue una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para ampliar de forma urgente la ayuda a los canarios y descendientes residentes en Venezuela afectados por el seísmo registrado en el entorno de Caracas.

La partida permitirá incrementar de 6.291 a más de 8.000 las personas beneficiarias de las tarjetas para la adquisición de alimentos y elevar de 4.033 a unas 6.000 las destinadas a medicamentos. Además, el Ejecutivo extenderá hasta diciembre la cobertura de asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud y mantendrá la distribución de la ayuda mediante las 22 entidades canarias presentes en el país.

Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación de las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias de 2027, con las que se inicia oficialmente el proceso de confección de las cuentas autonómicas. El calendario previsto contempla que el proyecto llegue al Parlamento de Canarias el próximo 31 de octubre para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

En el ámbito laboral, el Ejecutivo aprobó reservar 2,7 millones de euros en contratos públicos para que puedan ser ejecutados por centros especiales de empleo y empresas de inserción, en aplicación de la normativa estatal de contratación pública destinada a favorecer la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

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Por último, el Consejo de Gobierno nombró a Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), en sustitución de Ana Isabel Brito, fallecida recientemente. El Ejecutivo destacó su experiencia en la gestión de programas públicos, el ámbito educativo y el trabajo en entornos internacionales como principales méritos para asumir la dirección del organismo.

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