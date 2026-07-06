¿Qué me compro, eléctrico 100% o Híbrido?

BYD Canarias presentó el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i, el primer y único vehículo híbrido enchufable del segmento B. . Su principal argumento es claro: permite circular en modo 100% eléctrico en ciudad, con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica y etiqueta CERO de la DGT, y cambiar automáticamente a sistema híbrido en carretera, alcanzando hasta 1.040 kilómetros de autonomía combinada.

Esta tecnología Dual Mode Intelligence de BYD convierte al DOLPHIN G DM-i en una alternativa especialmente práctica ante los futuros tramos urbanos donde será necesario circular en modo eléctrico. En ciudad, el vehículo puede funcionar como un eléctrico puro, ofreciendo una conducción silenciosa, eficiente y adaptada a las nuevas normativas de movilidad urbana. En carretera o en desplazamientos más largos entre municipios, cambiar al sistema híbrido que aporta la tranquilidad de seguir circulando sin depender exclusivamente de la recarga.

Con esta combinación, BYD Canarias acerca al mercado canario un vehículo pensado para el uso real de las islas: trayectos diarios en zonas urbanas, desplazamientos entre municipios, recorridos por vías insulares y movilidad familiar o profesional sin renunciar al espacio, la tecnología ni la comodidad.

El BYD DOLPHIN G DM-i cuenta con 4,16 metros de longitud, una batalla de 2,61 metros y un maletero de 425 litros, una capacidad muy destacada dentro de su categoría. Su diseño compacto facilita la conducción urbana, mientras que su espacio interior y funcionalidad lo convierten en una opción muy competitiva para familias, profesionales y usuarios que buscan un coche eficiente, versátil y preparado para los nuevos hábitos de movilidad.

En el apartado tecnológico, incorpora instrumentación digital de 8,8 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de hasta 12,8 pulgadas, conectividad, control por voz, Apple

CarPlay, Android Auto y, según acabado, integración con Google, Head-Up Display, techo panorámico, cámara 360º, carga inalámbrica y función V2L para alimentar dispositivos externos.

¿Qué me compro, eléctrico 100% o Híbrido? / La Provincia

La tecnología DM-i prioriza la conducción eléctrica en los desplazamientos cotidianos. Cuando se necesita mayor autonomía o la batería alcanza un nivel bajo de carga, el sistema combina de forma inteligente el motor eléctrico y el motor de gasolina para optimizar el consumo y mantener una conducción fluida. El motor eléctrico desarrolla 163 CV y 210 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

El nuevo DOLPHIN G DM-i estará disponible en Canarias en cuatro acabados: Active, Boost, Comfort y Sport. La versión Active incorpora una Blade Battery de 7,42 kWh, con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1.020 kilómetros de autonomía combinada. Las versiones Boost, Comfort y Sport cuentan con una batería de 18,3 kWh, que permite alcanzar hasta 105 kilómetros en modo eléctrico y hasta 1.040 kilómetros de autonomía total.

En seguridad, todas las versiones incluyen una completa dotación de asistentes a la conducción, como control de crucero adaptativo, control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril, aviso de cambio involuntario de carril, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con frenada automática, detector de ángulo muerto, monitorización del conductor y alerta de apertura de puertas.

Con la llegada de este modelo, BYD Canarias continúa ampliando su gama de vehículos electrificados y refuerza su posicionamiento como una de las marcas de referencia en movilidad sostenible en las Islas. El DOLPHIN G DM-i se presenta como una opción especialmente atractiva para quienes quieren dar el paso hacia la conducción eléctrica, pero desean mantener la autonomía y la flexibilidad de un sistema híbrido para cualquier trayecto.

Precios del nuevo BYD DOLPHIN G DM-i en Canarias

El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i estará disponible en Canarias desde 16.700 euros con oferta de financiación, en su versión Active.

Para este mes, con promoción de salida, la gama queda configurada de la siguiente forma:

BYD DOLPHIN G DM-i Active: PVP recomendado de 22.466 euros, precio con campañas y Plan Auto+ de 19.014 euros y desde 16.700 euros con oferta de financiación.

BYD DOLPHIN G DM-i Boost: PVP recomendado de 24.945 euros, precio con campañas y Plan Auto+ de 21.214 euros y desde 18.900 euros con oferta de financiación.

BYD DOLPHIN G DM-i Comfort: PVP recomendado de 26.185 euros, precio con campañas y Plan Auto+ de 22.414 euros y desde 20.100 euros con oferta de financiación.

BYD DOLPHIN G DM-i Sport: PVP recomendado de 27.631 euros, precio con campañas y Plan Auto+ de 23.814 euros y desde 21.500 euros con oferta de financiación.

Los precios corresponden a precios máximos de venta al público recomendados en Islas Canarias. Transporte y matriculación no incluidos. Los precios con campañas incluyen campañas BYD y Plan Auto+. Las ofertas de financiación están sujetas a las condiciones de la operación correspondiente.

Durante la presentación, desde BYD Canarias se destacó que este nuevo modelo encaja especialmente bien con las necesidades de movilidad del Archipiélago, al combinar etiqueta CERO, autonomía eléctrica para el día a día, bajo consumo, tecnología avanzada y una autonomía total que permite afrontar desplazamientos más largos con total tranquilidad.

Con el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i, BYD Canarias propone una respuesta directa a una de las grandes preguntas del mercado actual: elegir entre eléctrico o híbrido. La respuesta, en este caso, es tener ambas soluciones en un mismo vehículo.