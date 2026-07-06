Aviso del Ejecutivo al Estado: «No vamos a renunciar a ningún punto del 'decreto Canarias'»

El viceconsejero del Gobierno autonómico Alfonso Cabello aseguró este lunes que el Ejecutivo continúa presionando para sacar adelante los ‘asuntos’ pendientes del decreto Canarias en las negociaciones abiertas con el Gobierno central.

El portavoz del Gabinete presidido por Fernando Clavijo manifestó que “Canarias no va a renunciar a ninguno de los puntos del decreto”. Cabello explicó que el objetivo del Ejecutivo regional es obtener "el mayor rendimiento posible" para el Archipiélago y puso como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno central para transferir 23,1 millones de euros destinados a compensar el impacto del encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán.

El viceconsejero explicó que algunas de las iniciativas vinculadas al decreto se están abordando por otras vías, como ocurre con la cogestión aeroportuaria, sobre la que ambas Administraciones mantienen conversaciones. El Estado ha remitido una propuesta basada "en un 99%" en el acuerdo alcanzado con el País Vasco, adaptada al caso canario. "El Gobierno del Estado nos ha hecho llegar una propuesta que lo que hace es adaptar en un 99% los términos del acuerdo entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado", indicó.

El Ejecutivo autonómico no estuvo del todo conforme con la propuesta remitida por el Estado. El portavoz explicó que, durante la reunión mantenida la pasada semana con el Gobierno central, Canarias trasladó que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía va un paso más allá del modelo pactado con el País Vasco. Según indicó, este precepto reconoce la participación de la comunidad autónoma en la toma de decisiones sobre la gestión aeroportuaria en Canarias.

En concreto, el gobierno reivindica la participación de la comunidad autónoma en las decisiones estratégicas que afectan a los ocho aeropuertos del Archipiélago. En primer lugar, reclama capacidad de decisión en materia de tasas aeroportuarias y precios públicos, al entender que el artículo 161 le otorga un papel activo en esa materia. Así mismo, defiende participar en la planificación de las inversiones aeroportuarias e intervenir en el nombramiento de los directores de los aeropuertos de las islas, con el objetivo de que la comunidad sea partícipe y tenga conocimiento previo de estas decisiones, para así dejar de ser un mero receptor de las designaciones estatales.

Según Cabello, el Gabinete nacional considera "razonable" esta reivindicación y ha pedido al Ejecutivo canario que concrete por escrito las modificaciones que plantea y considere necesarias para incorporarlas al texto. La intención de ambas Administraciones es volver a reunirse antes de que acabe julio para continuar la negociación.