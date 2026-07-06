La Guardia Civil lanza un aviso: el error que muchos canarios cometen en el aeropuerto que puede arruinar las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano ya han empezado y cada viajero opta por utilizar un medio de transporte, dependiendo al destino al que se dirija. Quienes elijan el avión, deben tener en cuenta una serie de recomendaciones que puede ayudar a evitar imprevistos durante el periodo vacacional.

La Guardia Civil han lanzado una serie de consejos para quienes vayan a utilizar el avión como medio de transporte durante sus vacaciones de verano. "Queremos que disfrutes sin contratiempos. Si viajas en avión, sigue estos consejos para llegar a tu destino de forma segura", comentan.

Consejos de la Guardia Civil

En el vídeo publicado en las redes sociales aparece una agente de la Benemérita lanzando unas pautas imprescindibles para quienes vayan a coger un vuelo este verano:

Los pasajeros deben revisar la documentación previamente y tenerla a mano junto a los billetes.

previamente y tenerla a mano junto a los billetes. Consulta la política comercial de transport e de tu compañía aérea.

e de tu compañía aérea. Nunca muestren en los aeropuertos grandes cantidades de dinero en efectivo , llévalo siempre en un lugar seguro.

, llévalo siempre en un lugar seguro. Si vas a moverte en taxi o VTC utiliza plataformas oficiales, ya que los ciberdelincuentes están muy activo durante el verano y se aprovechan de las escapadas.

"Recuerda que los aeropuertos son lugares muy concurridos y en un despide los descuideros pueden llevarse tu equipaje o darte el cambiazo", avisa la agente. Además, insiste en que los periodos en los que el pasajero se encuentra comprando su vuelo en la ventanilla, la facturación del equipaje y la espera del vuelo son momentos clave en los que más se descuida el equipaje y los delincuentes lo aprovechan.

Armas prohibidas

Por otro lado, las autoridades recuerdan que en los aeropuertos hay ciertos objetos que están totalmente prohibidos y entre ellos se encuentran los cuchillos que tienen un estilo de navaja pero de gran tamaño. Las bombonas de camping gas también quedan totalmente prohibidas porque la presión que se ejerce puede provocar una explosión.

Los tirachinas pueden parecer objetos inofensivos, pero los agentes lo consideran un elemento que puede provocar graves daños, y, por lo tanto, incompatible con la seguridad requerida en un vuelo.

Según la Ley Ciudadana, llevar, exhibir o usar determinadas armas conlleva sanciones entre 601 y 30.000 euros para los pasajeros que incumplan la normativa establecida. El objetivo de la Guardia Civil es garantizar la seguridad en cualquier lugar y que los ciudadanos puedan disfrutar de las vacaciones estivales sin contratiempos.