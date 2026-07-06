Izaña honra el legado de Emilio Cuevas con un cambio de nombre a su observatorio

El Centro Atmosférico de Izaña estrenará este jueves nuevo nombre. El instituto de investigación de referencia en seguimiento de dióxido de carbono y otros gases nocivos para la atmósfera, tendrá el nombre de una de las personas que más impulsó y desarrolló su actividad: Emilio Cuevas. El físico canario, que falleció el pasado febrero a los 65 años debido al avance de una enfermedad neurodegenerativa, tendrá un homenaje a su trayectoria en el lugar que era como su templo y que pasará a denominarse Observatorio Emilio Cuevas.

Nacido el 30 de junio de 1961 en Tenerife, Cuevas pasó la mayor parte de su infancia entre Sidí Ifní y el Aaiún, en Marruecos, junto a su padre. Hasta los 13 años convivió allí con su padre, un militar destinado a esta zona de África que se convirtió en uno de los mayores sabios sobre el Sahara español. Tras culminar sus estudios en Física Atmosférica en la Universidad Complutense de Madrid, inicia su trayectoria profesional vinculada a Canarias en 1989.

Durante más de tres décadas, el Observatorio se convirtió en su hogar. Su trabajo convirtió a Canarias en vigía internacional del cambio climático y, gracias a eso, impulsó grandes avances en la ciencia atmosférica global. Cuevas ejerció como director del centro hasta 2023, tras casi un cuarto de siglo realizando labores de gestión.

Decidió jubilarse antes de tiempo debido al deterioro físico que le había supuesto su enfermedad, pero sobre todo para poder pasar tiempo con su mujer y sus dos hijas, por las que siempre tuvo una especial predilección.

Durante el tiempo que permaneció retirado y hasta su fallecimiento, Cuevas siguió trabajando en sus investigaciones y, de hecho, publicó varios artículos científicos posteriores a esa fecha.

Acto para honrar su memoria

La infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), estrenará nombre este próximo jueves 9 de julio, en un acto al que están invitados familiares, amigos, colegas de profesión y autoridades y que servirá para honrar la memoria del investigador.

Ese día, la ministra Sara Aagesen visitará Tenerife para rendir homenaje al científico y reconocer una trayectoria decisiva para situar a Izaña en la vanguardia de la ciencia. También están invitados a la cita el consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata y la consejera de Ciencia, Migdalia Machín.

El observatorio tinerfeño es uno de los dos referentes mundiales de vigilancia de la atmósfera. Junto al Observatorio de Mauna Loa, en Hawái, el observatorio se ha convertido –gracias al impulso de Cuevas- en referencia internacional en el estudio del cambio climático, la vigilancia de los gases de efecto invernadero, el ozono, la radiación solar y el polvo sahariano.