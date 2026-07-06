Quevedo y la tradición del 7 de julio: ¿qué sorpresa prepara el artista este año?

Mañana es 7 de julio y, para los seguidores de Quevedo, no es una fecha cualquiera. Desde hace varios años, el artista grancanario ha alimentado una especie de tradición alrededor del 7/7, un día en el que ha lanzado canciones o ha sorprendido a sus fans con movimientos que casi siempre terminan dando que hablar.

Por ahora, el cantante no ha confirmado oficialmente que vaya a publicar nueva música este año, pero el historial invita a estar atentos.

En el universo de Quevedo, el número siete no es un detalle menor: nació un 7 de diciembre y él mismo ha reconocido en entrevistas que siempre ha sido supersticioso con ese número. La pregunta, por tanto, vuelve a repetirse entre sus seguidores: ¿habrá sorpresa de Quevedo este 7 de julio?

2022: la sesión con Bizarrap que cambió su carrera

El primer gran antecedente llegó en julio de 2022, cuando Quevedo estrenó junto a Bizarrap la BZRP Music Sessions #52, el tema que muchos siguen llamando simplemente “Quédate”.

Aunque técnicamente el vídeo figura publicado el 6 de julio en YouTube, la canción explotó durante las horas siguientes y el 7 de julio ya se había convertido en uno de los grandes fenómenos musicales del año. En apenas 12 horas, la sesión superaba los cinco millones de reproducciones en YouTube y situaba al artista canario en otra dimensión.

Aquel lanzamiento no solo disparó su popularidad internacional, sino que también colocó el mes de julio, y especialmente el entorno del 7/7, como una fecha clave dentro de su historia musical.

2023: ‘Columbia’, otra canción del verano

Un año después, Quevedo volvió a acertar con el calendario. El 7 de julio de 2023 lanzó ‘Columbia’, una de sus canciones más esperadas tras haberla adelantado en directo durante La Velada del Año III, el evento organizado por Ibai Llanos.

El tema llegó a las plataformas a medianoche y rápidamente se convirtió en una de las canciones del verano. Con una letra marcada por el recuerdo de un amor de temporada y un sonido pensado para sonar en bucle durante los meses de calor, ‘Columbia’ reforzó la idea de que Quevedo estaba empezando a hacer una tradición de este día. Desde entonces, muchos fans empezaron a mirar el calendario cada vez que se acercaba el 7 de julio.

2024: Siete, la canción oculta que casi nadie encontró

En 2024, Quevedo llevó el juego un paso más allá. Ese año no publicó una canción de la forma habitual, pero más tarde reveló que sí había sacado un tema el 7 de julio, aunque escondido bajo el pseudónimo de Peter Lewis y lejos de los canales convencionales.

La canción, conocida por los fans como ‘Siete’ o ‘7’, fue encontrada después por algunos seguidores y se convirtió en una especie de joya oculta dentro de su discografía. No apareció como un lanzamiento promocionado al uso ni estuvo disponible en todas las plataformas habituales, lo que aumentó todavía más el misterio.

Ese movimiento confirmó que, incluso cuando parecía que Quevedo había dejado pasar el 7/7, en realidad había vuelto a jugar con la fecha.

2025: Tuchat y el mensaje de Quevedo: "No quería dejar pasar el 7/7 sin sacar música"

El año pasado, Quevedo recuperó el formato más directo. El 7 de julio de 2025 publicó ‘Tuchat’, un tema con vocación veraniega que llegó acompañado de una frase muy clara en redes sociales: no quería dejar pasar el 7/7 sin sacar música.

Con ese lanzamiento, el artista volvió a alimentar la teoría de sus seguidores y confirmó que la fecha ya formaba parte de su identidad pública. A esas alturas, el 7 de julio había dejado de ser una coincidencia para convertirse en una cita esperada por sus fans.

2026: ¿habrá nueva sorpresa?

Este año, la expectación llega en un momento activo para Quevedo. El artista viene de publicar ‘El Baifo’, un disco muy vinculado a Canarias y a sus raíces, con canciones que han reforzado su conexión con el Archipiélago y con colaboraciones como la de Elvis Crespo en ‘La Graciosa’ o 'Gáldar' con Tonny Tun Tun.

Precisamente por eso, muchos fans se preguntan si mañana habrá nuevo movimiento. Podría ser una canción, un videoclip, una versión alternativa, una colaboración, una pista escondida o simplemente un gesto en redes. Con Quevedo, el factor sorpresa también forma parte del juego.