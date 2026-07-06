Oihane Agirregoitia, miembro de EAJ-PNV y del grupo Renew Europe: "La ultraperiferia no puede diluirse en planes nacionales"

En el septenio actual 2021-2027 la ejecución de los fondos europeos en Canarias se prevé de menos de la mitad. ¿A qué se deben estos datos?

Una de las críticas con respecto a los fondos europeos es que a veces la ejecución resulta baja de manera media y de manera general. Por eso es importante que tanto cuando se diseñan los presupuestos como cuando se hace el seguimiento de los programas se puedan tener en cuenta las realidades del ámbito local. Insistimos una y otra vez en que es importante tener en cuenta las realidades directas de las regiones y las regiones ultraperiféricas (RUP). A veces, cuando se diseñan los programas, se hace de una forma centralizada, desde los Estados, sin tener en cuenta ni la opinión ni las realidades, y eso deriva en que luego sea más difícil la viabilidad y el propio despliegue en los territorios.

¿Qué está fallando a la hora de ejecutar estos presupuestos?

El problema está a la hora de definir las propias convocatorias. Porque si quien realiza la asignación de los fondos no tiene en cuenta las realidades territoriales, regionales y ultraperiféricas, igual la asignación no está teniendo en cuenta la realidad de ejecución posterior para que sea lo más exitosa posible. Las regiones ultraperiféricas, y específicamente Canarias, tienen otras situaciones migratorias y económicas. Tiene que haber muchísimo trabajo para dar a conocer cuáles son las diferencias y para que se entienda por qué es importante mantener determinados programas.

¿Cuál es la principal demanda para el siguiente presupuesto?

Hay una cuestión muy importante, que es el fondo Posei. En la nueva propuesta desaparecen fondos agrícolas y pesqueros, como Feaga, Feader y Fempa, al integrarse en un único fondo multidimensional. El Posei es un fondo muy importante para las regiones ultraperiféricas y para Canarias. Hasta ahora estaba integrado en el Feaga y contaba con una asignación económica específica. Con esta propuesta, dejaría de tener ese tratamiento específico dentro del presupuesto europeo y pasaría a ser una intervención más dentro de un plan nacional, donde no se sabría desde el inicio con cuánto se cuenta ni para qué. Es un cambio de paradigma. Desde el punto de vista de la identidad de las regiones, decimos que eso no es aceptable porque debilita las políticas europeas. El respaldo económico de Europa a las regiones ultraperiféricas a través del Posei es esencial para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y el autoabastecimiento alimentario. El centro de gravedad tiene que estar en lo regional y en lo ultraperiférico, y no en lo estatal.

«Las regiones ultraperiféricas necesitan fondos pensados desde su realidad»

¿Por qué el apoyo al Posei no puede ir a menos?

Es un fondo que lleva desde hace 20 años sin renovarse. Entre 2019 y 2024, los costes de producción por hectárea y por kilogramo han aumentado un 38% en el caso de las hortalizas y los tubérculos, y un 33,5% en el caso del plátano. Estos costes vienen a ser como un 40% superiores a los del conjunto del Estado español. Por lo tanto, con este contexto y con estas cifras, el apoyo desde luego no puede ir a menos.

Si tuviera que señalar una prioridad para Canarias dentro de la agenda europea de las RUP, ¿cuál sería?

El presupuesto que presentó la Comisión Europea no nos gusta absolutamente nada. Entendemos que ese marco financiero tiene que ser justo, específico y adaptado a la realidad de Canarias. Pedimos un incremento de la próxima ficha financiera para el marco 2028-2034, que no sea todo centralizado en ese programa nacional y que se tenga en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas en migración, pesca, acuicultura y transporte aéreo.

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¿Qué exige para que la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo sea eficaz, ordenada y garantista en Canarias?

Estamos exigiendo un proceso real, previo y efectivo de diálogo, de coordinación y de planificación entre el Gobierno español en lo que tiene que ver con la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Desde el máximo respeto institucional, lo que entendemos y lo que se estaba exigiendo es que el despliegue de ese pacto solo puede ser eficaz, ordenado y garantista si se incorpora efectivamente la realidad de los territorios y se les tiene en cuenta, porque son quienes viven en primera instancia y porque son los que les toca gestionar. Denunciábamos una falta de gobernanza multinivel y una falta directa de calidad democrática, lo que tiene que ser la eficacia operativa y la protección de los derechos fundamentales de la aplicación de ese pacto migratorio. n