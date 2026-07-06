La ONCE deja un premio de 240.000 euros en Fuerteventura y otro de 3.000 en Gran Canaria

La ONCE reparte 243.000 euros en Canarias a través de dos premios localizados en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y en Vega de San Mateo, en Gran Canaria. La mayor cuantía corresponde a un cupón de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana, dotado con 240.000 euros.

El segundo premio procede del juego Mi Día, con 3.000 euros para un boleto vendido en San Mateo. Con este resultado, este producto suma 19 boletos ganadores en lo que va de año, según los datos facilitados por la organización.

Dos municipios premiados: uno en Fuerteventura y otro en Gran Canaria

En Puerto del Rosario, el premio de 240.000 euros salió de las ventas de Juan Manuel Navarro, agente vendedor de la ONCE desde febrero de 2021. El vendedor desarrolla su actividad en el Centro Comercial Las Rotondas y en la calle Isla de la Graciosa, dentro del HiperDino Aulaga.

Juan Manuel Navarro Sánchez, vendedor de la Once en Puerto del Rosario. / LP/DLP

En Gran Canaria, el boleto premiado de Mi Día corresponde a las ventas de Jasmina Rodríguez, agente vendedora desde noviembre de 2024. El punto de venta se sitúa en la Avenida del Mercado, 10, en la Cafetería El Palmetto, en Vega de San Mateo.

Jasmina Rodríguez Reyes, vendedora de Once en la Vega de San Mateo. / LP/DLP

¿Cómo son los sorteos de cada boleto premiado?

El premio de 240.000 euros corresponde a uno de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana de la ONCE, un sorteo que se celebra cada sábado y domingo. Este producto incluye un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, junto a una paga de 5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón. Además, contempla otros premios mensuales, importes de 20.000 euros y cantidades menores según la categoría del número premiado.

El segundo premio, de 3.000 euros, procede de Mi Día, un juego diario de la ONCE en el que cada participante elige una fecha dentro de un periodo de 100 años, con 36.525 combinaciones posibles. Cada boleto incorpora también un Número de la Suerte entre el 1 y el 11. En este caso, el boleto vendido en Vega de San Mateo eleva a 19 el número de aciertos de este juego en lo que va de año.

El reparto conecta a Puerto del Rosario y Vega de San Mateo con la última jornada de premios de la ONCE en Canarias. La combinación de un premio destacado del Cupón de Fin de Semana y un nuevo acierto de Mi Día refuerza la presencia de estos sorteos en distintos puntos de venta del Archipiélago.