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Salvamento Marítimo rescata a 53 migrantes, cinco de ellos menores, al noreste de Lanzarote

El rescate se produjo este domingo por la tarde y los migrantes fueron desembarcados en el muelle de Arrecife

Imagen de archivo. Servicios de emergencias atienden a varios migrantes en Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote).

Imagen de archivo. Servicios de emergencias atienden a varios migrantes en Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote). / Europa Press

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo rescató este domingo por la tarde a 53 personas, entre ellas cinco menores y tres mujeres, a las que desembarcó horas después en el muelle de Arrecife, la capital de Lanzarote.

El rescate de estos migrantes se produjo después de que los servicios de emergencia fueran alertados a las 18:22 horas de la presencia de una embarcación precaria al noreste de los Jameos del Agua, en el municipio de Haría, al norte de la isla, según han detallado este lunes a EFE fuentes del 112.

Tras socorrer a todos los integrantes de esta expedición, Salvamento Marítimo los condujo al muelle de Los Mármoles, en Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23:30 horas.

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