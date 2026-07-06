Sanidad invertirá más de 6 millones de euros en la renovación del sistema de generación de frío del Hospital Universitario Dr. Negrín

El Consejo de Gobierno autorizó, este lunes, a la Consejería de Sanidad a la realización de un gasto por el Servicio Canario de la Salud (SCS), por importe de 6.461.008,96 euros, para la contratación de la obra de reforma de producción térmica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027.

La obra tiene por finalidad dotar al centro hospitalario de un sistema de generación de frío que satisfaga la actual demanda térmica, con un mayor nivel de eficiencia energética y un menor impacto ambiental, atendiendo así a su implicación y compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente.

En la actualidad, el Hospital Dr. Negrín cuenta para la generación de frío con ocho enfriadoras aire-agua que serán sustituidas por máquinas enfriadoras agua-agua dotadas de disipadores; un sistema que, además de conseguir un mayor rendimiento energético y menor impacto ambiental, reducirá los costes de explotación.

La gestión de toda la instalación se realizará mediante un sistema inteligente de control centralizado.

Noticias relacionadas

La contratación de la obra de reforma se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para su ejecución en un período de doce meses.