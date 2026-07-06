Temperaturas de hasta 39 grados y calima ligera marcarán el martes en Canarias según la Aemet

Canarias afrontará este martes una jornada marcada por el calor intenso, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 39 grados en algunos puntos del Archipiélago y mínimas que superarán los 25 grados en varias zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, además, calima ligera en altura.

El viento soplará flojo a moderado de componente norte en costas, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. En medianías y zonas altas será del este, flojo a moderado.

En el mar, el viento será del norte o nordeste con fuerza 3 y 4, aunque podrá arreciar en algunos puntos de las costas isleñas y mar adentro hasta fuerza 5. Habrá marejadilla o marejada, principalmente en las islas más occidentales y orientales, y marejada aumentando a fuerte marejada en las centrales.

Esta es la previsión por Islas para este martes:

LANZAROTE

Cielos despejados, salvo por intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras horas. Se espera calima ligera en altura. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en el litoral oeste, mientras que en el resto de zonas subirán de forma ligera a moderada, e incluso notable en las máximas de áreas de interior orientadas al este.

Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de forma generalizada, excepto en el litoral oeste, y los 37 °C en zonas de interior de las vertientes sur y este. Las temperaturas nocturnas podrán mantenerse por encima de los 25 °C en estas áreas. El viento será de componente norte, flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 / 33

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos despejados, con intervalos nubosos en el litoral norte y oeste a primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura. Las temperaturas apenas cambiarán en el litoral oeste, mientras que en el resto de zonas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos localmente notables en áreas de interior.

Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de manera generalizada, salvo en el litoral oeste, y los 37 °C en zonas interiores de las vertientes sur y este. No se descarta que, de forma local, se superen los 39 °C. Las mínimas nocturnas podrán mantenerse por encima de los 25 °C en estas zonas. El viento soplará de componente norte, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía.

Puerto del Rosario 25 / 37

GRAN CANARIA

Cielos despejados, con intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras y últimas horas. Se prevé calima ligera en altura. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrán ser localmente notables en zonas de interior.

Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías orientadas al este, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, se llegará a los 39 °C, pudiendo superarse localmente el umbral de los 40 °C. En zonas altas orientadas al norte, por encima de los 600 / 700 metros, podrán superarse los 34 °C.

En las zonas de mayor afectación, las temperaturas nocturnas podrán situarse en torno a los 26 / 28 °C y superar ese umbral de forma local. El viento será de componente norte moderado en costas, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste. En medianías y zonas altas soplará flojo a moderado, con predominio del este.

Las Palmas de Gran Canaria 21 / 26

TENERIFE

La jornada estará marcada por cielos despejados, aunque con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada y podrán hacerlo de manera localmente notable en algunos puntos de medianías.

Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías del oeste, sur y este, así como en la capital, se llegará a los 36 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C.

En costas, el viento será de componente norte, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los extremos nordeste y suroeste. En medianías y zonas altas soplará flojo, con predominio del suroeste.

Santa Cruz de Tenerife 23 / 34

LA GOMERA

Cielos despejados, con intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura. Las temperaturas registrarán un ascenso ligero a moderado.

Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías del este, sur y oeste, así como en zonas altas, se llegará a los 36 °C. En estas áreas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C.

En costas, el viento soplará del nordeste, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste. Arreciará durante la noche, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En medianías y zonas altas será flojo, con predominio del suroeste.

San Sebastián de La Gomera 22 / 30

LA PALMA

Predominarán los cielos despejados, con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas. Se espera calima ligera en altura. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada.

Se alcanzarán o superarán los 30 °C de manera generalizada, salvo en zonas de litoral. En cumbres y medianías orientadas al oeste, se alcanzarán o superarán los 34 / 36 °C.

En costas, el viento será de componente norte, flojo a moderado. En medianías y zonas altas soplará flojo, con predominio del suroeste.

Santa Cruz de La Palma 19 / 25

EL HIERRO

Cielos despejados en general, con calima ligera en altura. Se alcanzarán o superarán los 30 / 32 °C de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías del sur y oeste, así como en zonas altas, se llegará a los 34 / 36 °C.

En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C. En costas, el viento será de componente norte, flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en el extremo oeste. En medianías y zonas altas soplará flojo, con predominio del sur.

Valverde 18 / 29