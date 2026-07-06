Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Habla Marco Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ensalzado "la valentía y la unidad" mostrada por la población venezolana tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejan ya más de 3.300 muertos, y ha apostado por trabajar hacia "una Venezuela alineada con Estados Unidos", ante el acercamiento tras la captura en enero del presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar en la capital, Caracas. Rubio ha publicado un mensaje en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, que se celebra el 5 de julio, en el que ha trasladado su "solidaridad" a "los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos". "Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan la resiliencia inquebrantable del pueblo venezolano", ha dicho.

Una unidad militar especial La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo la creación de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres del calibre del doble terremoto que sacudió al país a finales de junio, por cuenta del cual ya han perdido la vida más de 3.300 personas. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza", ha señalado Rodríguez durante su intervención en el acto de conmemoración de los 215 años de la independencia del país y la graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Aumentan a 3.300 los muertos y a 16.700 los heridos por los terremotos en Venezuela El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos. Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

Delcy Rodríguez advierte a "quienes se atreven a planificar un estallido social" tras los terremotos La presidenta encargada de Venezela, Delcy Rodríguez, ha advertido este domingo a "quienes se atreven a planificar estallidos sociales" aprovechando el doble terremoto que ha sacudido al país y que ha causado ya más de 3.300 muertos. "No entiendo como en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, a quienes se atreven a la miseria, se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", ha espetado Rodríguez durante un acto graduación conjunta de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Machado aparece en una misa en Panamá y dice que los venezolanos están unidos en el dolor La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este domingo en la Ciudad de Panamá que el dolor por el potente doblete sísmico que asoló el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejando miles de muertos y desaparecidos "ha unido" a los venezolanos, y expresó su fe en que la nación se levantará "con más fuerza que nunca". Machado asistió a la homilía dominical oficiada por el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, en la catedral Santa María La Antigua, situada en el Casco Antiguo, acompañada de la expresidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

Venezuela se centra en el desescombro y en recuperar cuerpos tras la partida de los rescatistas A las calles de La Guaira, la zona devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres. Mientras tanto, casi todos los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros. "A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos", explicó a EFE Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Ascienden a 95 los portugueses muertos en Venezuela por los terremotos El Gobierno de Portugal confirmó este domingo que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 siguen desaparecidos. Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 95 víctimas mortales, 82 también tenían nacionalidad venezolana. El Ejecutivo luso decretó un día de luto nacional para este domingo en homenaje a las víctimas del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano. Los dos temblores, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, han causado, hasta el momento, al menos 2.954 fallecidos y 16.592, según el informe más reciente del Gobierno.

Hernán Gil fue el ultimo de las 14 personas salvadas por rescatistas internacionales El vigilante Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales, que ya han comenzado su fase de retirada del país, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC). El Gobierno venezolano ha cifrado en más 6.400 los rescatados totales desde las primeras horas del terremoto del 24 de junio que ha dejado al menos 2.954 muertos, según el último parte de las autoridades.

Colombia envía un hospital de campaña a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos El Gobierno colombiano desplegó este domingo un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.954 muertos, 16.592 heridos y más de 10.700 personas alojadas en campamentos temporales, según el último balance oficial. La misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), "operará durante dos meses y medio", aseguró el almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres.