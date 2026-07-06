Tirma conquista Corea del Sur: una canaria encuentra chocolatinas en un centro comercial de Seúl

Una canaria que vive en Corea del Sur ha vuelto a encontrar un inesperado guiño al Archipiélago en plena ciudad de Seúl. Laura, conocida en redes por compartir curiosidades de su vida en el país asiático, mostró en TikTok varios productos de Tirma en un centro comercial de la capital surcoreana.

El hallazgo sorprendió a la joven y a muchos usuarios canarios: entre los estantes había mini chocolates y galletitas de una de las marcas más reconocidas de Canarias, con precios que rondaban entre los 5 y los 7 euros.

Laura acudió al centro comercial por recomendación, después de que le comentaran que allí podían encontrarse productos de Tirma. Al llegar, comprobó que era cierto.

La joven grabó los artículos en los estantes y compartió su sorpresa al ver una marca tan vinculada a la infancia y a la memoria de muchos canarios en un establecimiento situado a miles de kilómetros de las Islas.

Para quienes han crecido en Canarias, Tirma no es solo una marca de chocolatinas o galletas. Sus productos forman parte de recuerdos cotidianos, meriendas y sabores asociados al Archipiélago. Por eso, verlos en Corea del Sur convirtió la escena en algo especialmente llamativo.

La búsqueda pendiente: encontrar las Ambrosías

La visita, sin embargo, dejó una pequeña decepción. Aunque Laura encontró varios productos de Tirma, no logró dar con las conocidas Ambrosías, una de las chocolatinas más populares de la firma canaria.

Según explicó en el vídeo, algunas personas le habían asegurado que las habían visto en ese mismo lugar. Por eso, la búsqueda no queda cerrada. La joven dejó entrever que tendrá que volver para comprobar si consigue encontrarlas en otra visita.

Ese detalle ha convertido el hallazgo en una pequeña misión para sus seguidores: localizar unas Ambrosías de Tirma en Seúl.

No es la primera conexión entre Canarias y Corea

Este no es el primer descubrimiento de Laura relacionado con Canarias en Corea del Sur. La joven ya había sorprendido anteriormente al mostrar una cafetería ambientada en Las Palmas de Gran Canaria en Seúl.

Aquel local llamó la atención por su decoración y por la inesperada conexión con la capital grancanaria. Ahora, la aparición de productos de Tirma refuerza esa sensación de que Canarias puede aparecer en los lugares más inesperados.