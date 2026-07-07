Applus+ refuerza su presencia en Canarias con una nueva estación de ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Applus+, uno de los líderes globales en el sector de inspección, ensayos y certificación, continúa reforzando su presencia en Canarias con la apertura de una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el Polígono Industrial Díaz Casanova - Vista Hermosa, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta nueva instalación, el Grupo alcanza las 12 estaciones de ITV en el archipiélago —4 en Gran Canaria y 8 en Tenerife—, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico local y la generación de empleo, con una plantilla que ya supera los 300 profesionales en las Islas.

La nueva estación, situada en la Calle Managua nº4, es la materialización de la apuesta de Applus+ por un servicio moderno, ágil y cercano al usuario. Está equipada con tres líneas de inspección de última generación, diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia y fluidez en el servicio.

La instalación genera 18 empleos directos y ha sido concebida para optimizar la experiencia del cliente, con espacios adaptados que garantizan comodidad y rapidez en el proceso de inspección.

“Con esta apertura, mantenemos nuestra decidida apuesta por el servicio de ITV en Canarias. Ofrecemos las instalaciones más avanzadas y mejor ubicadas con un objetivo claro: que la satisfacción del cliente sea el centro de toda nuestra actividad profesional”, señala Aurelio Espinosa, responsable de Applus+ Iteuve en Canarias.

Durante el último año, Applus+ ha superado las 700.000 inspecciones en Canarias, consolidando su papel como operador clave en la seguridad vial y la protección del medio ambiente en el archipiélago.

Applus+ es el segundo operador mundial en inspecciones vehiculares, con más de 13 millones de inspecciones anuales. La compañía mantiene un firme compromiso con la seguridad vial y la sostenibilidad, colaborando con instituciones públicas en la mejora continua del parque automovilístico.

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