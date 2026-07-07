Calima y calor: las islas Canarias prevén máximas de 37 grados este miércoles según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielos despejados con calima ligera en altura, temperaturas que podrán llegar a los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que se alcancen los 40 grados, y viento flojo a moderado del norte en costas, con intervalos de fuerte.

En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/33 °C.

En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías, especialmente las orientadas al sur del resto de las islas, se superarán los 34 °C. En las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de los 25/27 °C.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del norte y del nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5 y ocasionalmente, marejadilla o marejada, además de viento variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos de nubes bajas durante la mañana en el litoral oeste, así como después del anochecer. Temperaturas sin apenas cambios, con mínimas nocturnas que podrán mantenerse por encima de los 25 °C en el sureste. En zonas de interior del sur y este, las máximas podrán alcanzar localmente los 37 °C. En el resto, se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte y oeste. Viento flojo a moderado de componente norte. En costas del sureste, predominio de las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 34

FUERTEVENTURA

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos de nubes bajas matinales en el litoral oeste, así como tras el anochecer. Temperaturas sin apenas cambios, con valores nocturnos que podrán mantenerse por encima de los 25 °C en el sureste. En zonas de interior del sur y este es probable que las máximas alcancen los 37 °C. En el resto, se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/33 °C, salvo en el litoral norte y oeste. Viento flojo a moderado de componente norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía. En costas del sureste, predominio de las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 32

GRAN CANARIA

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos durante la mañana en el litoral norte y después del anochecer. Temperaturas sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. Es probable que se llegue a los 37 °C en las cuencas de Tejeda y Tirajana, donde localmente podrán superarse los 40 °C. En medianías se superarán los 34 °C, alcanzándose localmente los 37 °C; mientras que en las orientadas al norte se esperan 34 °C por encima de los 600-700 metros. Las temperaturas nocturnas en las zonas de mayor afectación apenas bajarán de los 26/28 °C. Viento de componente norte en costas, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste. En medianías, viento flojo a moderado con predominio del este, mientras que en cumbres se impondrá el oeste flojo. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como tras el anochecer por debajo de los 300-500 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. En medianías del oeste, sur y este, sin descartarlo en la capital, se alcanzarán los 34 °C, puntualmente 37 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C. En medianías orientadas al norte se alcanzarán de forma generalizada los 30/33 °C, puntualmente 34 °C, con valores sensiblemente inferiores por debajo de los 300-500 metros. Viento de componente norte. En cumbres, flojo a moderado de componente oeste, más intenso en cotas altas del Teide. Brisas en costas del norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 32

LA GOMERA

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos durante la mañana en zonas bajas del norte, así como después del anochecer por debajo de los 400-500 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y en zonas altas se superarán los 34 °C, sin descartar localmente los 37 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C. Viento de componente norte de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los litorales este y oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En medianías, viento flojo de dirección variable, así como de componente norte en la cumbre. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 / 30

LA PALMA

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como tras el anochecer por debajo de los 500-600 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/33 °C, salvo en zonas de litoral. En cumbres y medianías se alcanzarán o superarán los 34 °C, siendo más probable en El Paso. Viento de componente norte. En las cumbres, flojo de componente oeste, más intenso en cotas altas de La Caldera de Taburiente. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 / 29

EL HIERRO

Cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en litorales del norte, así como tras el anochecer por debajo de los 400-500 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Se alcanzarán o superarán de forma generalizada los 30/32 °C, salvo en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y en zonas altas se alcanzarán los 34 °C, puntualmente los 37 °C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 °C. Viento de componente norte de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en los litorales noroeste y del extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En medianías, viento flojo de dirección variable, así como de componente noroeste en la cumbre. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 / 27