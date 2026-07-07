Clavijo afea el "modelo Meloni" del pacto migratorio y avisa de que los migrantes se acumularán en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este martes en el pleno del Parlamento regional su firme rechazo al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, denunciando que su aplicación práctica supone la aceptación de facto del denominado "modelo Meloni". Según el jefe del Ejecutivo autonómico, este marco normativo no garantiza el respeto a los derechos humanos y plantea un escenario crítico para los territorios fronterizos como el Archipiélago.

El riesgo de la "acumulación" y las "islas cárceles"

Clavijo alertó sobre un preocupante "efecto de acumulación" de personas migrantes en Canarias. El presidente explicó que el pacto establece periodos de internamiento de al menos 60 días para los adultos en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) mientras se tramitan los expedientes de expulsión.

El problema principal, según el presidente, surge cuando los países de origen se niegan a aceptar las devoluciones. En esos casos, los migrantes quedarían bloqueados en el territorio fronterizo. Esta situación, sumada a la posible falta de solidaridad de otras comunidades autónomas para distribuir a estas personas hacia el territorio continental, amenaza con convertir a islas como El Hierro en auténticas "islas cárceles".

Críticas a la gestión del Gobierno de España

Clavijo lamentó la falta de claridad y colaboración por parte del Gobierno de España. Criticó que, a pesar de haberse celebrado encuentros en Casa África y Madrid, el Ejecutivo central no ha explicado a las autoridades canarias cómo se pretende articular y aplicar específicamente las medidas del pacto en las islas.

Ante este vacío de información y coordinación, Clavijo subrayó que el Gobierno autonómico ya ha trasladado su malestar en diversas comisiones sectoriales. El objetivo de estas comunicaciones es forzar a que la situación se pueda "reconducir" antes de que los efectos del pacto sean irreversibles para los servicios públicos de las islas.

El presidente insistió en que Canarias ha dado muestras sobradas de seriedad y compromiso, pero no puede resignarse a que su territorio sea utilizado como una prisión para miles de personas debido a la inacción estatal y europea.

Previsiones de repunte migratorio

En consecuencia, Clavijo se mostró "pesimista" sobre los efectos que el pacto europeo va a tener en el caso concreto de Canarias en los próximos meses. La preocupación del Gobierno canario se fundamenta en datos recientes y previsiones a corto plazo de llegada de migrantes. Al respecto, Clavijo advirtió que la información procedente de África occidental apunta a un posible nuevo repunte migratorio en los próximos meses, lo que agravaría la situación de acumulación si no se reconduce la política actual.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), que fue quien formuló la pregunta a Clavijo sobre los efectos del pacto de asilo, comentó que El Hierro se convirtió hace más de una semana "en uno de los primeros ejemplo de deportación masiva", pero se preguntó qué pasará cuando el país se origen se niegue a la devolución.

En ese sentido pidió que "se aclare" como se articula el pacto ya que va a tener "más impacto" en territorios fronterizos como Canarias y coincidió en que habrá un "problema de capacidad" en los CIE, si bien rechazó la construcción de uno en Echedo.

Además, advirtió que ante esta situación se corre el riesgo de que se incremente la llegada de menores dado que no son deportados.