Clavijo remarca que el panorama en Venezuela no es alentador y se necesitará ayuda durante muchos años

El Parlamento de Canarias rindió homenaje este martes a las víctimas de Venezuela, con una declaración institucional y un minuto de silencio, antes de que Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, en respuesta al diputado de ASG Casimiro Curbelo, afirmara que el panorama no es para nada alentador. Clavijo explicó que, aunque actualmente se está gestionando la fase de emergencia más inmediata con las labores de desescombro y rescate, la fase de reconstrucción de infraestructuras y de las propias vidas de los afectados se prolongará durante muchos años.

El presidente subrayó que la logística interna de Venezuela está totalmente destruida y sobrepasada, lo que hace inviable el envío de contenedores desde el exterior. Por ello, el Gobierno de Canarias ha decidido canalizar toda la ayuda a través de la estructura ya existente de las veintidós entidades canarias que operan en el país, apoyándose también en los países colindantes para garantizar que los recursos lleguen a su destino.

Ayudas del Gobierno canario

Como medida inmediata para paliar el sufrimiento de la población, Clavijo anunció que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un incremento en las partidas destinadas a bonos de ayuda para medicinas y alimentos. Este refuerzo económico permitirá a las entidades canarias en Venezuela disponer de más recursos para ampliar el número de beneficiarios y ofrecer un soporte básico de salud y alimentación a las familias que lo han perdido todo.

Solidaridad canaria ante la adversidad

Además, el presidente destacó la importancia de la unidad institucional, agradeciendo a la Federación Canaria de Islas (Fecai), a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a todos los portavoces parlamentarios, su disposición para cerrar filas en este asunto, trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades consulares para gestionar con cautela la información sobre los desaparecidos y fallecidos.

Por su parte, Curbelo, también presidente del Cabildo de La Gomera, destacó la profunda preocupación que recorre el archipiélago, señalando que el desastre ha dejado ya miles de víctimas y desaparecidos, y ha afectado directamente a la comunidad canaria residente, incluyendo el trágico fallecimiento de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, natural de La Gomera, Isabel Jara, conocida como Chavela.

El diputado valoró positivamente la rápida activación de los mecanismos de cooperación, pero insistió en la necesidad de mantener un canal único de información y aprovechar la experiencia de las casas y hogares canarios para que la ayuda llegue de forma ordenada y eficiente a quienes más lo necesitan en estos momentos críticos

Declaración institucional

Este compromiso del Ejecutivo se produce tras una solemne declaración institucional leída en el Parlamento de Canarias, en la que se trasladó el más profundo pesar a la sociedad venezolana por una tragedia que las Naciones Unidas ya han cifrado en pérdidas económicas de seis mil setecientos millones de dólares, equivalentes a casi el seis por ciento del Producto Interior Bruto del país.

La declaración institucional puso de relieve los vínculos históricos y familiares que unen a ambas tierras, recordando que en Venezuela residen actualmente cerca de setenta mil canarios y sus descendientes. El Parlamento tuvo un recuerdo especial para la delegada del Gobierno canario en el país, Isabel Jara, y para todos los ciudadanos canarios que se encuentran entre las víctimas.

El texto institucional reafirmó que Canarias permanecerá al lado de Venezuela compartiendo su dolor y haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que no cese en su apoyo humanitario durante el largo camino que queda por delante para la recuperación del país