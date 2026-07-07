Casi cuatro de cada diez canarios ignora su tensión arterial: un dato clave para cuidar el corazón

Casi cuatro de cada diez canarios ignora su presión arterial, un aspecto clave para cuidar el corazón. Aunque la mayor parte de la población de las Islas (83%) dispone de un tensiómetro en casa, el 38% reconoce no haberse medido nunca o casi nunca la presión arterial. Así lo revela una encuesta poblacional realizada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) —en el marco de la campaña nacional Hay peligros que no te ves venir— que analiza el grado de conocimiento de los isleños sobre este factor de riesgo cardiovascular.

Entre quienes menos se controlan la tensión de forma sistemática figuran jóvenes deportistas que nunca han padecido hipertensión, además de otros perfiles. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, Pablo Jorge, advirtió este lunes, durante la presentación de los datos en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), de que la mayor preocupación no se centra en ellos, sino en los pacientes ya diagnosticados con hipertensión que apenas controlan sus valores de presión arterial. "Tenemos que insistir en que los jóvenes y las personas sin antecedentes se tomen la tensión varias veces, pero el problema está en el hipertenso que solo conoce sus cifras una vez al año, cuando acude a su médico del centro de salud", explicó.

A su juicio, el hecho de que ocho de cada diez canarios disponga de un tensiómetro en casa demuestra que la población sí tiene la capacidad de establecer el control de la presión arterial como hábito. "Sabemos que la hipertensión puede dañar e incluso matar con el paso de los años, solo falta que lo controlemos y conozcamos nuestros valores", señaló.

Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Canarias

A nivel nacional, la hipertensión provoca alrededor de 46.000 muertes al año. Y aunque se desconoce la cifra exacta de las muertes en Canarias causadas directamente por este factor, se sabe que las enfermedades cardiovasculares, muy relacionadas con la presión arterial alta, son las responsables de uno de cada cuatro fallecimientos. En este sentido, las anginas, los infartos y las insuficiencias cardíacas son algunas de las principales causas de muerte entre la población del Archipiélago, tres afecciones que se ven causadas o empeoradas por este factor.

De hecho, Canarias está entre las comunidades autónomas con una población es más propensa a desarrollar estas patologías, ya que cuenta, a su vez, con mayores tasas de obesidad, sobrepeso y diabetes —ambas condiciones factores de riesgo— que el resto del país. Por este motivo, Pablos recordó que controlando la tensión se puede "ganar mucho" en prevención.

¿Cómo prevenir la hipertensión?

El control de la tensión no se reduce a conocer sus valores y tomarse la medicación. "Todo empieza por mantener un estilo de vida saludable, con una dieta adecuada y ejercicio semanal", señaló. En este contexto, se aconseja seguir una dieta mediterránea rica en grasas saludables, no fumar ni consumir alcohol, realizar actividad física diaria y mantener una buena rutina de descanso. Asimismo, evitar el estrés, realizar ejercicios de meditación para gestionarlo y someterse a revisiones periódicas —en especial quienes tienen antecedentes familiares o enfermedades previas— son otras de las recomendaciones. "Si una persona joven con una presión arterial por encima de 140 a 90 regulariza estos hábitos es muy probable que no tenga que tomar fármacos en un futuro", concluyó.

El estudio también demuestra que muchas personas desconocen si están ejerciendo estos controles adecuadamente. En torno al 20% de los encuestados reconoce tener dudas sobre si realiza la medición correctamente. "Por eso es importante hacer campañas de visibilización de esta problemática, para que la población, además de entender lo que significa ser hipertenso, conozca como medir los valores", explicó.

Campaña nacional de sensibilización

La campaña Hay peligros que no te ves venir, impulsada por la SEC y FEC, tiene por objetivo promover la detección precoz de la hipertensión y concienciar sobre sus riesgos para la salud. Como parte de esta iniciativa, el HUC habilitó una mesa informativa en el Edificio de Actividades Ambulatorias en la que varios sanitarios ofrecieron recomendaciones sobre el control de este factor cardiovascular y realizaron mediciones a pacientes, familiares y visitantes.

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa mediante dos números: el más alto, conocido como presión sistólica, que indica la presión cuando el corazón se contrae y bombea la sangre al resto del cuerpo. Y el más bajo, presión diastólica, que refleja la presión cuando el corazón se relaja entre un latido y otro.

Una enfermedad silenciosa

"El problema de la hipertensión es que es una condición que pasa desapercibida, por eso es importante tomarse la presión arterial de vez en cuando para prevenirla", puntualizó el jefe de servicio de Cardiología del HUC, Geoffrey Yanes. Y añadió que lo ideal es que la sistólica esté siempre esté sobre 12 y la diastólica sobre ocho. "Cuando esa cifra supera los valores de 13 y nueve, respectivamente, es cuando hay que empezar a preocuparse", sentenció.

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De hecho, la campaña de concienciación también sitúa el foco en esta cifra. Y es que sin en más de dos o tres ocasiones la tensión está por encima de estos valores, lo aconsejable es acudir al centro de salud.