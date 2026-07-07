Fred. Olsen Express cumple 52 años conectando Canarias con corazón

El 8 de julio de 1974 zarpó desde Los Cristianos el Ferry Gomera rumbo a la Isla Colombina. A bordo viajaban 399 pasajeros y, sin saberlo, también comenzaba una historia que transformaría la movilidad entre las islas. Aquella pequeña compañía, con apenas 40 empleados, iniciaba un camino que, más de medio siglo después, la ha convertido en la naviera de referencia del archipiélago y en símbolo de una forma diferente de entender el transporte: cercana, comprometida y profundamente canaria.

Durante estos 52 años, Fred. Olsen Express ha acompañado el crecimiento de Canarias, adaptándose a las necesidades de sus habitantes y contribuyendo a que la insularidad nunca sea un obstáculo para trabajar, estudiar, reunirse con la familia o descubrir nuevos rincones del archipiélago. Más que conectar puertos, la naviera navega conectando historias de vida, facilitando que miles de personas puedan desplazarse cada día con rapidez, comodidad y flexibilidad.

La confianza de los canarios en esta empresa queda reflejada en unas cifras que hablan por sí solas. En 2025 alcanzó un récord histórico de cuatro millones de pasajeros transportados en un solo año, además de un millón de vehículos y 80.000 mascotas. Desde aquel primer viaje, más de 93 millones de personas han elegido sus barcos para desplazarse entre islas, consolidando una relación construida sobre la cercanía y la confianza.

Ese compromiso también se traduce en empleo local de calidad y desarrollo económico. Hoy, Fred. Olsen Express cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales, que hacen posible una operativa diaria formada por siete líneas marítimas interinsulares, una ruta costera en La Gomera y la conexión con la Península a través de Huelva. A ello se suma un servicio de carga que garantiza el abastecimiento del archipiélago y el transporte de productos, reforzando la actividad empresarial y la competitividad de las islas.

Pero la huella de la compañía va mucho más allá del transporte. Su apuesta por la canariedad se refleja en iniciativas que impulsan a bordo el consumo de productos kilómetro cero y elaborados en el archipiélago, gracias a acuerdos con GMR y otras entidades del sector primario. Cada travesía se convierte así en una oportunidad para descubrir los sabores, la tradición y el talento de la tierra.

El compromiso con la sociedad también se manifiesta a través de proyectos de sostenibilidad, accesibilidad y protección del entorno, campañas de sensibilización ambiental y colaboraciones con instituciones y entidades sociales. La inversión en innovación tecnológica, el respeto por el medioambiente y la mejora constante de la experiencia del pasajero forman parte de una misma visión: contribuir al desarrollo de Canarias generando un impacto positivo en el territorio.

Más de cinco décadas después de aquella primera salida del Ferry Gomera, Fred. Olsen Express continúa navegando con el mismo propósito que la vio nacer: estar al lado de los canarios. Generación tras generación, la naviera ha demostrado que su mayor compromiso no es solo unir islas, sino actualizarse y seguir conectando personas, oportunidades e ilusiones. Contigo desde siempre, con el corazón puesto en Canarias.