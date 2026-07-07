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El Grupo Lopesan impulsa una investigación pionera para personalizar el tratamiento del mieloma múltiple

La compañía realiza una donación de 125.000 euros al Cima Universidad de Navarra para desarrollar un proyecto liderado por el Dr. Bruno Paiva

Trabajadora del Centro de Investigación Médica Aplicada en Navarra (CIMA)

Trabajadora del Centro de Investigación Médica Aplicada en Navarra (CIMA) / (c) Manuel Castells Clemente

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Grupo Lopesan ha formalizado una donación de 125.000 euros al Cima Universidad de Navarra para impulsar un proyecto de investigación en medicina personalizada centrado en el mieloma múltiple. La iniciativa, liderada por el Dr. Bruno Paiva, permitirá identificar de forma temprana a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar infecciones, favoreciendo estrategias preventivas más eficaces y contribuyendo a mejorar su seguridad y calidad de vida.

Esta colaboración refleja el compromiso del Grupo Lopesan con el impulso de la investigación biomédica y la innovación sanitaria, apoyando proyectos capaces de trasladar los avances científicos a la práctica clínica y generar un impacto directo en la vida de las personas.

"La investigación científica representa una de las mejores inversiones que una sociedad puede realizar en su futuro. Desde el Grupo Lopesan queremos contribuir a que el talento, el conocimiento y la innovación se traduzcan en nuevos tratamientos y en una mejor calidad de vida para los pacientes. Con esta colaboración reafirmamos nuestro compromiso con una investigación de excelencia que genera esperanza y bienestar para toda la sociedad", ha señalado Eustasio López, presidente del Grupo Lopesan.

El Cima Universidad de Navarra es uno de los principales centros españoles de investigación biomédica traslacional. Integrado con la Clínica Universidad de Navarra, desarrolla proyectos orientados a acelerar la transferencia del conocimiento científico a la práctica asistencial, permitiendo que los avances del laboratorio lleguen con mayor rapidez a los pacientes. Su excelencia investigadora ha sido reconocida recientemente con la acreditación como Centro de Excelencia "Severo Ochoa", concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Medicina personalizada para mejorar la atención a los pacientes

El proyecto respaldado por el Grupo Lopesan se centra en el mieloma múltiple, un cáncer hematológico originado por la proliferación anómala de las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos. Aunque los tratamientos frente a esta enfermedad han experimentado importantes avances en los últimos años, las infecciones continúan siendo una de las principales causas de complicaciones y hospitalización entre quienes la padecen.

En este contexto, el grupo de investigación dirigido por el Dr. Bruno Paiva ha identificado un perfil inmunológico capaz de predecir el riesgo de infección en pacientes con mieloma múltiple, un avance que abre nuevas posibilidades para adaptar las estrategias preventivas a las características de cada persona.

"Los resultados obtenidos permiten identificar de forma precoz a los pacientes más vulnerables y aplicar medidas preventivas adaptadas a su perfil inmunológico. Este avance supone un paso importante hacia una medicina cada vez más personalizada, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los pacientes", ha explicado el Dr. Bruno Paiva.

Investigación de excelencia con impacto social

Con más de 400 investigadores, el Cima Universidad de Navarra desarrolla proyectos de referencia internacional en áreas como la oncología, las enfermedades hepáticas, neurológicas y raras, así como en inmunoterapia, terapia génica y terapias basadas en ARN. La aportación del Grupo Lopesan contribuirá específicamente al desarrollo de nuevas herramientas de medicina personalizada aplicadas al mieloma múltiple.

Asimismo, el centro dispone de una Unidad de Traslación e Innovación que impulsa la colaboración con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para convertir los descubrimientos científicos en nuevas soluciones terapéuticas que beneficien directamente a los pacientes.

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Con esta iniciativa, el Grupo Lopesan reafirma su compromiso con un modelo de mecenazgo orientado a generar un impacto social duradero, apoyando la investigación científica como una herramienta esencial para impulsar la innovación, mejorar la salud y contribuir al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

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