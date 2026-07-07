¿Hay zonas de bajas emisiones en Canarias?

Las Palmas de Gran Canaria continúa sin una Zona de Bajas Emisiones operativa, pese a que la normativa obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantarla desde 2023. La capital grancanaria aparece así en el grupo de grandes ciudades españolas, con más de 250.000 habitantes, que todavía no han puesto en marcha estas restricciones al tráfico más contaminante.

El dato llega en un momento clave para la movilidad urbana. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Bipi, 109 ciudades españolas aún no han activado sus Zonas de Bajas Emisiones, una medida pensada para reducir la contaminación en los núcleos urbanos y limitar el acceso de los vehículos sin distintivo ambiental.

Las Zonas de Bajas Emisiones son obligatorias desde 2023 para los municipios de más de 50.000 habitantes. También deben implantarlas otras localidades con más de 20.000 habitantes cuando superen determinados niveles de contaminación.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la medida todavía no está activa. Esto sitúa a la ciudad entre las grandes urbes españolas que siguen pendientes de completar la tramitación necesaria para aplicar las restricciones.

La situación abre ahora una incógnita sobre los plazos municipales. El Ayuntamiento deberá culminar el proceso administrativo y aprobar el calendario definitivo para poner en marcha la ZBE en la capital.

Qué vehículos se verán afectados cuando entre en vigor

Cuando la Zona de Bajas Emisiones esté operativa en Las Palmas de Gran Canaria, las restricciones afectarán a los vehículos más contaminantes. En concreto, a aquellos que no cuentan con el distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico.

Se trata, principalmente, de vehículos antiguos que no cumplen con los estándares ambientales actuales. La previsión es que las limitaciones se apliquen los siete días de la semana, siguiendo el modelo previsto para reducir la presencia de tráfico contaminante en determinadas zonas urbanas.

La medida no implica necesariamente la prohibición total del tráfico en toda la ciudad, sino la regulación del acceso en áreas concretas. El objetivo es disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire en los espacios con mayor presión circulatoria.

España avanza despacio en la implantación de las ZBE

El retraso no afecta solo a Las Palmas de Gran Canaria. A nivel nacional, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones avanza con lentitud. Entre mediados de 2025 y enero de 2026, la superficie total de estas zonas solo creció un 11%.

De hecho, cerca del 66% de las ciudades españolas que deben contar con una ZBE todavía no la han activado. Muchas se encuentran en fase de tramitación o pendientes de aprobar la ordenanza correspondiente.

Madrid y Barcelona concentran buena parte de la superficie ya implantada, mientras otras grandes ciudades como Valencia, Murcia, Gijón o Las Palmas de Gran Canaria siguen sin activar sus zonas.

La próxima decisión marcará la movilidad en la ciudad

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones marcará un cambio importante para la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Su activación afectará especialmente a quienes circulan con vehículos antiguos y obligará a muchos conductores a revisar si su coche cuenta o no con etiqueta ambiental.

El siguiente paso será conocer el calendario concreto que fije el Ayuntamiento. A partir de ahí, los residentes y conductores habituales de la capital grancanaria podrán saber cuándo comenzarán las restricciones, en qué zonas se aplicarán y qué vehículos quedarán afectados.

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La clave estará en cómo se comunique y ejecute la medida. Para miles de ciudadanos, la ZBE dejará de ser un trámite administrativo para convertirse en una norma con impacto directo en sus desplazamientos diarios.