Ketty Garat, periodista (44 años): "La trama de los hidrocarburos afectará a Torres en las urnas"

Ketty Garat es oriunda de Ferrol, y nacida en el año 1982, en el seno de una familia con tradición en la Marina, por parte de su familia paterna. Sus principios rectores vienen en buena medida de ahí. Garat cuenta con un amplio recorrido y una carrera versada en la información y compromiso con la verdad. Destapó la trama del ‘caso mascarillas’ sobre el que se refiere su último libro ‘Todos los hombres de Sánchez’, donde Garat cuenta "cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España". Garat presentará su libro el jueves a las 19.00 horas, en el Bodegón del Pueblo Canario.

¿La información que tenemos actualmente sobre la trama de corrupción que envuelve al PSOE ha dejado atrás el relato de 'Todos los hombres de Sánchez'?

Creo que todavía no se ha digerido bien todo el contenido del libro. Concretamente, el último capítulo, que son los inquietantes negocios de José Luis Rodríguez Zapatero, excede ahora mismo el ritmo judicial y la actualidad. En el libro se desarrolla en profundidad el papel de Zapatero en la trama del petróleo, cómo penetra él en ese mercado gracias a Víctor De Aldama, a quien conoce en 2019 porque ambos reciben el mismo encargo por parte de la aerolínea Air Europa. A partir de ahí, aprovecha esa ventana de oportunidad para ir colándose por las rendijas del mercado del petróleo.

¿Entonces sitúa a Zapatero como un actor necesario en el inicio de la trama que acaba con la salida de José Luis Ábalos del PSOE?

El libro tiene varios hitos y este es, sin duda, el más relevante, porque permite entender que Zapatero es quien motiva en una operación que provoca la caída de Ábalos, quien no fue destituido fulminantemente por Pedro Sánchez por un lío de faldas. Eso también estaba en la ecuación, pero en realidad el motivo principal fue que ambos pugnaban por el mismo mercado del petróleo y Zapatero quería quedarse con todo el pastel.

«Ábalos no fue destituido fulminantemente por Sánchez por un lío de faldas»

¿Los escándalos adelantarán las elecciones generales?

El objetivo político de Sánchez es llegar a 2027, pero no descarto que puedan ser a final de año, teniendo en cuenta el devenir de los acontecimientos, la rapidez con las que se están produciendo las imputaciones, algunas de ellas inesperadas, como el de la propia directora de la Guardia Civil. Si se convocan dos meses antes o dos meses después, no cambia el fotograma final de la película, que es que esta legislatura ha sido una legislatura falsa y que el sanchismo como proyecto político ya ha muerto, independientemente de cuándo se entierre.

¿La relación de Ángel Víctor Torres con la trama pasará factura en las urnas al PSOE de Canarias?

A día de hoy, no tiene repercusión, porque no se ha demostrado su relación con la trama desde el punto de vista de la justicia. Si bien, creo que eso cambiará en el futuro, porque no está toda la verdad publicada. En el momento en el que las investigaciones judiciales estén negro sobre blanco, sí que afectará. La repercusión sobre los votantes tiene las patas cortas, porque los votantes suelen ir muchas veces al rebufo de las investigaciones porque la información llega tarde a la masa de los electores. Esto no implica que no afecte la corrupción, sí que afecta, pero normalmente afecta tiempo después de las investigaciones judiciales. Creo que es una cuestión de tiempo que el electorado canario castigue la corrupción a medida que se vayan consolidando y confirmando los hechos.

¿Como encaja Ángel Víctor Torres en las diferentes tramas en las que está involucrado?

Creo que no está todo dicho ni escrito sobre Ángel Víctor Torres. Hay informaciones que tienen los investigadores y apuntan a una implicación de Torres mayor de la que conocemos. Se ha publicado su implicación, por ejemplo, a la hora de intentar obtener una refinería de petróleo en Canarias con el objetivo de sustituir a República Dominicana como enclave para refinar el crudo de Venezuela.

A Torres se le ha implicado en la trama de las mascarillas, pero creo que la de los hidrocarburos le afectará electoralmente.

El 5 de noviembre de 2025, tras hacerse público el informe de la UCO, Torres organizó una rueda de prensa y menciona su paso por la alcaldía de Arucas. ¿Qué sucedió durante esa época y por qué hace referencia a esa etapa de su vida política?

A Torres le traiciona, básicamente, porque él sabe lo que ha hecho y las maniobras que se han producido bajo su mandato en esa etapa. Yo no sabía que era en Arucas, no tenía conocimiento de la localidad en el cual se habían producido los hechos. Sí sabía que había un proyecto de una refinería; que se habían producido cuatro acciones, dos en Canarias y dos en Madrid; y las personas que habían participado en la reunión, entre ellas Claudio Rivas, el que es considerado por la UCO el líder de la trama del fuel. Creo que es él quien se traiciona a sí mismo desvelando dónde se pretendía acoger esa refinería. Más allá de eso, la investigación judicial tiene que continuar, pero hay muchos testigos que han ido desvelándome estos hechos a lo largo de los últimos años y que, en el momento en el que avance la trama del petróleo, que es la más rezagada de todas, irán confirmándolo en sede judicial. Yo creo que ese día Ángel Víctor Torres se metió un tiro en el pie, si no dos.

"Los periodistas no debemos dejarnos arrastrar por las artimañas del poder para atacar a otros periodistas y servir a los intereses espurios de un gobierno"

¿Se le persiguió por desvelar el ‘caso mascarillas’?

Yo destapo este caso porque llevaba 14 años siguiendo al PSOE y tenía muy buenas fuentes en la organización. Tengo fuentes también en el Partido Popular y evidentemente publicaría el mismo caso si en lugar de ser del PSOE hubiera sido del PP. Hay intentos de amedrentar al periodista con todo tipo de malas artes, a veces con cacerías mediáticas, llevándonos a los tribunales con el objetivo de que desistamos. Incluso utilizando a periodistas contra periodistas. No debemos dejarnos arrastrar por las artimañas del poder para atacar a otros periodistas y servir a los intereses espurios de un gobierno, por mucho que financien medios de comunicación.

En el libro aparecen mujeres como protagonistas perversas, valientes o víctimas. ¿Es una obra feminista?

Estos cuatro años y medio que he estado investigando en soledad, he padecido el machismo de quienes denostaban el trabajo de una mujer y que no se hubieran comportado de la misma manera si la investigación la hubiera hecho un hombre. Este es un libro profundamente feminista y hace una reflexión muy profunda sobre cómo entendemos el feminismo, porque no puede estar subordinado a personas vinculadas al poder. El feminismo exige valentía y compromiso, incluso si conlleva un coste profesional. Afortunadamente, la verdad siempre acaba aflorando y poniendo a todo el mundo en su sitio.