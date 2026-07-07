La Ley de Propiedad Horizontal lo tiene claro: La comunidad de vecinos puede actuar si aparcas el coche o la moto en una zona común, aunque no molestes

Aparcar el coche o la moto durante unos minutos en una zona común de la comunidad de propietarios puede parecer una práctica inofensiva, especialmente cuando no dificulta el tránsito del resto de vecinos. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que los espacios comunes del edificio no pueden destinarse al estacionamiento de vehículos si no han sido habilitados expresamente para ello.

Aunque exista espacio suficiente para pasar o el vehículo permanezca poco tiempo estacionado, la normativa considera que este uso puede vulnerar los derechos del resto de propietarios, ya que los elementos comunes pertenecen a todos los vecinos y deben destinarse a la finalidad para la que fueron concebidos.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal diferencia entre los elementos privativos y los elementos comunes de un inmueble. Mientras que una vivienda o una plaza de garaje pertenecen exclusivamente a su propietario, zonas como las rampas de acceso, las áreas de maniobra, jardines, aceras interiores o cualquier otro espacio común son de uso compartido por todos los vecinos.

Precisamente por ello, el artículo 9.1.a) de la LPH obliga a los propietarios a respetar las instalaciones generales y el resto de elementos comunes del edificio, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando causar daños, desperfectos o molestias.

Además, el artículo 6 permite que la comunidad apruebe normas de régimen interior para regular el uso de estos espacios, incluyendo la prohibición de estacionar vehículos en determinadas zonas aunque no exista una señalización específica.

Cuándo puede intervenir la comunidad

La ley distingue entre utilizar una plaza de garaje destinada al estacionamiento y ocupar un espacio común que nunca ha sido habilitado para ese fin.

En este sentido, la comunidad puede actuar aunque el vehículo no impida completamente el paso. Basta con que un propietario convierta de forma habitual una zona común en un aparcamiento de uso particular para que pueda considerarse un uso indebido.

Entre las situaciones más habituales se encuentran:

Aparcar el coche en la rampa del garaje porque todavía queda espacio para circular.

Dejar una moto sobre un jardín o una acera interior de la urbanización.

Utilizar un rincón del garaje como si fuera una plaza adicional.

Estacionar junto a una puerta de acceso o junto a un cuarto de instalaciones.

Qué ocurre si el vecino no deja de hacerlo

Cuando la comunidad detecta este tipo de situaciones, puede requerir al propietario para que retire el vehículo y cese ese uso de los elementos comunes. Si, pese al aviso, el vecino continúa estacionando donde no está permitido, la Ley de Propiedad Horizontal contempla nuevas medidas.

El artículo 7.2 permite al presidente de la comunidad, previa autorización de la junta de propietarios, ejercitar la denominada acción de cesación cuando se desarrollen actividades prohibidas en los estatutos o que resulten perjudiciales para la finca o para el resto de propietarios.

En ese caso, el conflicto puede acabar en los tribunales, donde será un juez quien determine si procede obligar al propietario a dejar de utilizar esas zonas comunes como aparcamiento y adoptar las medidas que correspondan.