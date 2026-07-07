'Luto' sitúa al videojuego canario en el mapa nacional

Luto, del estudio canario Broken Bird Games, ha sido reconocido como Mejor Videojuego Narrativo de España en los Premios Iris Games 2026, celebrados recientemente en Málaga dentro de Andalucía Play Fest. Este galardón sitúa al proyecto entre los nombres destacados del videojuego independiente nacional y confirma la proyección de un título nacido en un equipo pequeño, pero capaz de abrirse paso en un mercado global muy competitivo.

El reconocimiento llega en un momento de crecimiento para una industria todavía incipiente en las Islas. Según datos del sector, el Archipiélago cuenta ya con alrededor de 30 estudios de videojuegos y unos 250 empleos vinculados a esta actividad, una evolución significativa si se tiene en cuenta que en 2022, cuando la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Sociedad de Promoción experior de Canarias (Proexca) pusieron en marcha la estrategia Canary Islands Games, apenas existían dos estudios de animación en el Archipiélago.

El ecosistema canario del videojuego no solo empieza a producir proyectos propios con recorrido nacional, sino que también está atrayendo a estudios consolidados de otros territorios. Es el caso de The Game Kitchen, compañía originaria de Sevilla y conocida por títulos como Blasphemous, que actualmente opera dentro de la ZEC y obtuvo otro reconocimiento en los Iris Games de este año con Ninja Raiden. Unos premios que refuerzan el papel que está desarrollando la ZEC como instrumento para captar actividad vinculada al videojuego y ampliar la base industrial del sector en las Islas.

Detalle de 'Luto'. / El Día

El caso de Luto funciona como ejemplo de ese salto. El videojuego, desarrollado por Broken Bird Games, llegó a situarse entre los mil títulos más vendidos de Steam, una plataforma que reúne más de 30.000 videojuegos.

La expansión del sector se apoya también en un marco fiscal especialmente atractivo. El Libro Blanco del videojuego sitúa a Canarias como la cuarta región que más apoya esta industria en España. Aún se trata de un ecosistema pequeño, pero el avance de los últimos años apunta a un comienzo relevante para una actividad que combina cultura, tecnología, empleo cualificado y proyección internacional.

La historia de 'Luto': una experiencia personal

Según la descripción del estudio, Luto es una experiencia de terror psicológico construida alrededor de "la pérdida, el duelo y la culpa". En este videojuego, el jugador asume el papel de una persona incapaz de abandonar su propia casa, un espacio doméstico que deja de ser refugio para convertirse en un territorio "opresivo, lleno de recuerdos, objetos acumulados y pasillos que conducen cada vez más hacia lo desconocido". Lejos del terror basado únicamente en sobresaltos, apuesta por una atmósfera inquietante y una narración fragmentada para explorar el miedo a perder a un ser querido y las heridas emocionales que deja la ausencia.

La creación del videojuego tiene un fuerte componente personal. Luto nació como la ópera prima de Broken Bird Games, un pequeño estudio canario fundado por Borja Santana, que transformó la experiencia de la muerte de su padre en el punto de partida emocional del proyecto. El desarrollo fue también un proceso de aprendizaje para el equipo, que comenzó sin experiencia previa en la creación de un gran título y acabó levantando este exitoso proyecto.

El resto de premios

El resto del palmarés de los Iris Games 2026 quedó bastante repartido por la geografía española. El gran ganador fue Ninja Gaiden: Ragebound, de The Game Kitchen, que obtuvo el Premio Iris Games y también el galardón a Mejor Juego de PC y consolas.

Además del premio a Luto, de Broken Bird Games, como Mejor Videojuego Narrativo, el palmarés incluyó a Is This Seat Taken?, del estudio barcelonés Poti Poti Studio, como Mejor Juego Móvil; Forgotten Fragments, también de Barcelona, como Mejor Videojuego Indie; Escape From Mandrillia, de Granada, como Mejor Videojuego TECH/XR; y Astro Prospector, de Málaga, como Mejor Videojuego de Andalucía.

También fueron reconocidos Dusty Bones, de Pontevedra, como Mejor Juego Accesible; el centro universitario U-TAD, por Not My War, como Mejor Centro Formativo; y Lost Twins 2, de Pakistán, como mejor videojuego creado fuera de España.