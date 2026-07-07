¿Es obligatorio cerrar las terrazas de los bares por una ola de calor? Esto es lo que dice la normativa
El nuevo acuerdo laboral del sector hostelero refuerza la obligación de las empresas de proteger a los trabajadores ante fenómenos meteorológicos extremos
En los últimos días se han viralizado en redes sociales varios vídeos que aseguran que los bares y restaurantes estarán obligados a cerrar sus terrazas durante las olas de calor y que, de no hacerlo, podrían enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros.
Uno de esos contenidos ha sido difundido por el abogado conocido en TikTok como @andreuabogado, donde plantea el impacto que esta medida tendría para autónomos y empresas de hostelería.
Sin embargo, el contenido del vídeo simplifica una cuestión más compleja. En la actualidad no existe una norma que obligue de forma automática a cerrar las terrazas cuando se declara una ola de calor, aunque sí se han reforzado las obligaciones de las empresas para proteger la salud de sus trabajadores frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Qué cambia con el nuevo acuerdo del sector hostelero
El debate surge tras la modificación del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH), firmado por organizaciones empresariales y sindicatos.
El documento incorpora por primera vez referencias específicas a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, y establece que las empresas deben adoptar medidas preventivas cuando existan condiciones que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores.
Entre esas medidas pueden figurar cambios organizativos, adaptación de horarios, reducción de determinadas tareas o la implantación de sistemas que disminuyan la exposición al calor, siempre dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales.
No existe un cierre automático de las terrazas
Pese a los mensajes difundidos en redes sociales, el acuerdo no establece que los establecimientos deban bajar la persiana o cerrar sus terrazas de forma obligatoria cada vez que se produzca una ola de calor. Tampoco fija una sanción específica de 50.000 euros por mantener abierta una terraza.
Las posibles sanciones están relacionadas con el incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, cuando una empresa no adopta las medidas necesarias para proteger a sus empleados frente a riesgos derivados del calor extremo. En esos casos, la cuantía dependerá de la gravedad de la infracción y de la actuación de la Inspección de Trabajo, no del simple hecho de mantener abierta una terraza.
La protección de la salud laboral, en el centro del debate
El vídeo difundido en TikTok pone el foco en las consecuencias económicas que podría tener para muchos negocios hosteleros limitar el uso de las terrazas durante el verano, una época que suele concentrar una parte importante de su facturación.
Al mismo tiempo, la normativa laboral busca adaptar la actividad económica a un contexto en el que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, reforzando la obligación de proteger a las personas trabajadoras frente a temperaturas extremas.
En la práctica, las empresas deberán evaluar los riesgos de cada situación y adoptar las medidas preventivas que correspondan para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, sin que ello implique necesariamente el cierre completo de la actividad.
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