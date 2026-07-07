Quevedo no falla al 7 de julio: el baifo vuelve a sorprender con los videoclips de Gáldar y Al Golpito

Cada 7 de julio, sus seguidores miran de reojo sus redes, las plataformas y cualquier pista que pueda dejar caer el artista grancanario. No es una superstición inventada por los fans: es una tradición que el propio Pedro Luis Domínguez Quevedo ha ido alimentando año tras año hasta convertir el 7/7 en uno de los rituales más reconocibles de su carrera.

Este 2026 no quiso ser diferente. Anoche, el cantante felicitaba el verano a sus seguidores a través de una storie de Instagram y remataba el mensaje con un doble anuncio: los videoclips de Gáldar y Al Golpito, dos de los temas incluidos en El Baifo, su último lanzamiento.

Historia de Instagram de Quevedo anunciando los videoclips. / @quevedo.pd

Un regalo doble para el 7/7 de 2026

Esta vez no hay una canción inédita, sino una pieza audiovisual conjunta que funciona como regalo único para sus fans. Quevedo ha unido en un mismo vídeo Gáldar, junto a Tonny Tun Tun, y Al Golpito, con Nueva Línea, en un trabajo de casi siete minutos, un guiño más a esta superstición del 7 de julio.

En lugar de abrir una nueva etapa con un tema nuevo, el artista amplía el universo de El Baifo y convierte dos de sus canciones más conectadas con Canarias en una imagen de raíces, paisaje y fiesta popular.

Gáldar, Quevedo y Tonny Tun Tun

Esta primera parte se observa más bien como un homenaje a las Islas Canarias. La primera parte, la de Gáldar, no busca vender una Canarias de postal turística, sino una concreta: la del norte de Gran Canaria, la de los paisajes agrícolas, la de las calles del municipio y la de quienes vivimos aquí.

También hay guiños para los seguidores más atentos de Quevedo. El vídeo incluye referencias visuales a Columbia, otra de las canciones que forman parte de la tradición del número 7.

Al Golpito: directo a la verbena canaria en una platanera

La segunda parte del videoclip, Al Golpito, cambia el ritmo, pero no abandona el territorio. La canción con Nueva Línea se desarrolla en una platanera, un escenario que conecta con el paisaje agrícola del norte de Gran Canaria y con una imagen muy reconocible del Archipiélago.

Aquí el protagonismo se reparte más. Quevedo comparte el foco con el grupo de verbena Nueva Línea, cuya presencia encaja con el tono del tema: una mezcla de reguetón y verbena canaria.

Nueva Línea, entre el videoclip y la separación del grupo

El estreno de Al Golpito llega, además, en un momento especialmente delicado para Nueva Línea. La publicación del videoclip coincide con las horas posteriores al anuncio de un cambio en su formación vocal, comunicado tras diferencias internas sobre la gestión de la imagen del grupo.

Ese contexto añade una lectura inesperada al vídeo. La colaboración con Quevedo aparece justo cuando Nueva Línea, uno de los fenómenos recientes de la música popular canaria, afronta una nueva etapa. El videoclip queda así como una imagen de máxima exposición para el grupo: por un lado, su salto a un proyecto de alcance nacional junto al artista canario más internacional; por otro, la separación del grupo.

El siete de Quevedo no es solo un capricho de marketing

El número siete tampoco es un capricho de marketing. El artista ha explicado en entrevistas su vínculo personal con esa cifra: nació un 7 de diciembre, de pequeño iba en la guagua número 7 y reconoce que siempre lo ha sentido como su número de la suerte. Con esos antecedentes, el 7 de julio se ha convertido en algo más que una fecha de lanzamiento.

Por eso, cada año se repite la misma escena: espera, teorías, capturas, comentarios y la sensación de que algo puede pasar en cualquier momento. El cantante no necesita anunciar demasiado; basta con que se acerque el 7/7 para que todo se active solo.

¿Cómo empezó esta tendencia de Quevedo del 7/7?

La tradición empezó a tomar forma en 2022 con Quédate, la BZRP Music Sessions #52 junto a Bizarrap, el tema que proyectó definitivamente a Quevedo fuera de Canarias. En 2023 llegó Columbia, otra canción con vocación de verano. En 2024, incluso en pleno silencio, mantuvo el juego con 7, una canción secreta que sus fans terminaron rastreando. Y en 2025 volvió a cumplir con Tuchat.

Este año, el regalo no es una canción nueva, sino una pieza que resume muy bien el momento actual de Quevedo: menos pendiente de demostrar que puede sonar en todo el mundo y más centrado en enseñar de dónde sale su música. Una vez más, el baifo sigue sorprendiendo el 7 de julio.