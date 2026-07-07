Ni paseos al mediodía ni dejarlos en el coche: las recomendaciones del Gobierno para proteger a las mascotas durante la ola de calor en Canarias

La ola de calor que afectas estos días a las Islas Canarias no solo supone un problema para las personas. Las mascotas son especialmente vulnerables al calor y, por ello, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una guía con recomendaciones para proteger a los animales de compañía durante los episodios de temperaturas extremas.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy recuerda que un golpe de calor puede poner en grave peligro la vida de las mascotas y pide a los propietarios extremar las precauciones, especialmente durante los viajes y paseos.

Acciones habituales que son peligrosas para las mascotas durante el verano

Una de las acciones en las que se hace más hincapié es no dejar a la mascota encerrada en el vehículo, aunque tan solo sea por un momento. El vehículo puede alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar en el peor de los casos la muerte del animal. No sirve dejas las ventanillas bajadas, ya que el calor continúa siendo asfixiantes para las mascotas.

Otra de las recomendaciones pasa por modificar los horarios habituales de los paseos. Los expertos aconsejan sacar a los perros a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando las temperaturas son más suaves y así evitar que tanto el dueño como la mascota se expongan a temperaturas elevadas. "A partir de 32 grados todos los perros se exponen a un alto riesgo de golpe de calor, por lo que en esas condiciones se debe evitar cualquier actividad que implique ejercicio físico intenso para los perros", avisa el ministerio.

En relación a los paseos, el asfalto puede convertirse en un peligro durante una ola de calor porque alcanza temperaturas muy elevadas y pueden provocar quemaduras en las almohadillas de los perros. Un consejo para comprobar la temperatura es apoyar la palma de la mano en el suelo durante unos segundos.

La ola de calor también supone un riesgo para las mascotas / L.P

La hidratación es clave

Mantener una correcta hidratación es otra de las claves para prevenir los golpes de calor. El Ministerio aconseja cambiar el agua con frecuencia y llevar siempre una botella de agua o un bebedero portátil cuando se salga a pasear. Además, recomienda bañar a los animales en playas, ríos o piscinas bajo supervisión o refrescar con una manguera.

Aunque muchas personas optan por rapar a sus mascotas en verano, el Ministerio explica que el pelo actúa como aislante natural frente al calor. "Es mejor consultar a un profesional de higiene canina de confianza qué es lo más conveniente sobre su tipo de pelo", explican.

Buscar siempre la sombra

Cuando los animales permanezcan en terrazas, jardines o espacios exteriores, siempre deben disponer de zonas de sombra y lugares frescos donde refugiarse. Nunca deben quedarse encerrado en estos espacios y menos a altas temperaturas.

Desde el ministerio recuerdan que, si una mascota presenta síntomas compatibles con un golpe de calor, es imprescindible acudir cuanto antes a un profesional veterinario, ya que una actuación rápida puede resultar determinante para salvar la vida del animal.