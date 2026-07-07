Los sindicatos anuncian movilizaciones docentes en Canarias a partir del inicio del curso escolar

Los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Unión Sindical de Profesores de Secundaria (USPS) han anunciado el inicio de movilizaciones en las Islas a partir del comienzo del curso 2026-2027, ante "la falta de respuesta" de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a las solicitudes de negociación presentadas para actualizar los complementos retributivos docentes.

Ambas organizaciones recuerdan que el pasado mayo solicitaron formalmente la apertura urgente de una mesa de negociación que permitiera abordar la actualización de los complementos autonómicos del profesorado, que se encuentran congelados desde 2018, así como la situación retributiva de los equipos directivos y de la inspección educativa. Sin embargo, después de haber transcurrido más de un mes desde dicha solicitud, la Administración educativa no ha convocado ninguna reunión ni ha mostrado disposición para abrir un proceso de diálogo.

CSIF y USPS denuncian que esta falta de interlocución resulta especialmente grave en un contexto en el que el profesorado canario acumula una pérdida de poder adquisitivo estimada en torno al 25% en conceptos como sexenios, tutorías y coordinaciones. Los sindicatos señalan que esta situación afecta directamente al reconocimiento profesional de miles de docentes y repercute en la calidad del sistema educativo público.

Las agrupaciones también hacen referencia a las circunstancias de los equipos directivos de los centros educativos, cuyos complementos se encuentran entre los más bajos del Estado, así como las de la inspección educativa, cuyas responsabilidades y exigencias profesionales han aumentado de forma notable en el transcurso de los últimos años "sin una adecuación retributiva acorde".

Diálogo y traslado de propuestas

Desde la Consejería de Educación aseguran que existen limitaciones marcadas por el techo de gasto que marca el Estado. No obstante, garantizan que hay diálogo y que ya se contempla trasladar algunas propuestas a la Ley de Presupuestos de Canarias para satisfacer las demandas.

A juicio de las organizaciones sindicales, es incomprensible que en una comunidad autónoma que registra crecimiento económico, incremento de la recaudación y estabilidad presupuestaria, el Gobierno de Canarias mantenga "bloqueada" cualquier negociación destinada a corregir una situación que se prolonga desde hace años.

Ante esta falta de respuesta que denuncian, CSIF y USPS han acordado iniciar un proceso de movilización que comenzará con el arranque del próximo curso. En las próximas semanas se dará a conocer un calendario de acciones reivindicativas destinadas a exigir la apertura inmediata de una mesa de negociación y la actualización de los complementos retributivos del profesorado canario.

Los sindicatos reiteran que su voluntad sigue siendo alcanzar soluciones mediante el diálogo y la negociación, pero advierten de que no permanecerán impasibles ante el silencio de la Administración y la pérdida continuada de derechos económicos del profesorado. "Los docentes canarios no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la política educativa. Exigimos negociación, respeto institucional y medidas concretas para recuperar el poder adquisitivo perdido", señalan ambas organizaciones.