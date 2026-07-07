La tecnológica canaria Cognitfy capta 15 millones para su expansión internacional

La tecnología canaria consolida su expansión. La empresa tecnológica canaria Cognitfy, especializada en el desarrollo de expertos digitales y sistemas basados en inteligencia artificial para pymes, ha cerrado una ronda de inversión de 15 millones de dólares - unos 12,8 millones de euros - destinada a acelerar su crecimiento comercial y su expansión internacional. La operación sitúa la valoración de la compañía en 200 millones de dólares - alrededor de 170 millones de euros - y ha contado con la participación de OrionChain, con sede en Emiratos Árabes Unidos; Sinergy Alliance, de Estados Unidos; y una participación minoritaria del inversor español y miembro del consejo asesor de Cognitfy, Jorge Martínez Arroyo.

La empresa afronta ahora una nueva fase de crecimiento tras el cierre de la ronda de inversión. En este sentido, Cognitfy ha logrado contratos por valor de casi dos millones de euros durante los cinco primeros meses de 2026 y cuenta ya con la participación de 17 startups. Una evolución que, según la propia compañía, ha contribuido a respaldar la valoración alcanzada en esta operación y que permitirá reforzar su estructura con la previsión de triplicar la plantilla hasta alcanzar las 220 personas.

"Supone una validación del trabajo realizado desde Canarias para desarrollar tecnología propia en uno de los sectores más competitivos del mundo", afirma el CEO de Cognitfy, Francisco Carballo. La operación se suma a la actividad de otras empresas del Archipiélago que también han centrado su desarrollo en tecnología propia para sectores especializados. Una apuesta por la innovación que gana peso dentro del ecosistema tecnológico canario. En este contexto, Carballo sostiene que "la inteligencia artificial no es solo una herramienta reservada a las grandes corporaciones" y asegura que el objetivo es que las pymes puedan incorporar expertos digitales capaces de automatizar procesos, trabajar junto a sus equipos y mejorar su productividad "sin tener que asumir una complejidad tecnológica inabordable".

La operación

La operación llega después de que la compañía, fundada en 2025 dentro del ecosistema de Gravitad, haya consolidado su actividad en el desarrolla de tecnología propia para crear, entrenar y desplegar sistemas empresariales capaces de gestionar procesos de forma autónoma, ejecutar tareas e integrarse con equipos humanos. Los resultados obtenidos por la empresa apuntan a que sus soluciones permiten reducir hasta un 60% el tiempo dedicado a determinados procesos y optimizar los costes empresariales hasta en un 35%. Una situación que acerca capacidades avanzadas de inteligencia artificial a organizaciones que necesitan eficiencia, seguridad y escalabilidad.

Tecnología propia

A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial para empresas que dependen de servicios externos, Cognitfy combina tecnología propia, desarrollos de código abierto y modelos propios para desplegar sus sistemas en la infraestructura de cada organización. Este modelo reduce los costes asociados al uso de la inteligencia artificial y disminuye la dependencia de servicios de terceros.

La compañía asegura además haber desarrollado una metodología propia para mejorar la efectividad, la eficiencia y la capacidad de adaptación de sus sistemas. En este sentido, el reto "no es únicamente crear agentes de inteligencia artificial, sino hacerlos útiles, seguros, eficientes y sostenibles en costes para empresas reales", sostiene el CEO de Cognitfy, quien añade que estas herramientas deben integrarse en los procesos de las empresas, proteger sus datos y generar un retorno claro desde el primer momento para facilitar su adopción por parte de las pymes.

Seguridad y expansión

La seguridad de los datos es otro de los pilares de la compañía. Sus procesos y desarrollos cuentan con el apoyo de socios certificados para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y europea. Los fondos obtenidos en esta ronda de inversión se destinarán principalmente a acelerar el crecimiento comercial de la empresa y a impulsar su expansión en España, Europa y Latinoamérica, mercados prioritarios dentro de su estrategia internaciona