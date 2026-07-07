Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.500 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Médicos y rescatistas cubanos El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha sostenido este lunes que los médicos y rescatistas cubanos seguirán "el tiempo que sea necesario" en Venezuela para continuar colaborando en las labores de rescate y atención de los afectados, tras los potentes terremotos registrados hace más de una semana por cuenta de los cuales ya han perdido la vida 3.535 personas. "Médicos y rescatistas cubanos, en representación de nuestra patria, contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados. Permanecerán allí el tiempo que sea necesario", ha subrayado el mandatario caribeño en un mensaje publicado en redes sociales.

Centenares de víctimas sin identificar de terremotos son enterradas en La Guaira Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos. Habitantes de la zona relataron a EFE que han visto pasar varios camiones hacia el cementerio y un trabajador del camposanto conocido como La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que este lunes llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos. Ese mismo trabajador detalló que los cadáveres llegan sin haber sido identificados, pero están siendo enterrados en ataúdes con una cruz blanca.

Venezuela ha inspeccionado casi 6.000 viviendas tras doble terremoto de hace doce días La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado casi 6.000 inspecciones a viviendas en los siete estados de la zona norte del país afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días y que han dejado hasta ahora 3.535 muertos y 16.740 heridos. "Hemos empezado a desplegarnos en el país, hoy día tenemos un poco más de 5.000, casi 6.000 inspecciones en los siete estados del país -que fueron afectados-", dijo este lunes el presidente de la comisión y nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, durante una rueda de prensa acompañado por ingenieros.

Aumentan a más de 3.500 los muertos por los terremotos en Venezuela El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.500 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.535 los muertos --casi 200 más que el domingo-- y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos. Las víctimas incluyen, además, 17.854 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

Venezuela intenta retomar la normalidad mientras avanza la retirada de escombros en La Guaira Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar este lunes la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos. Aunque en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las clases.

Iberia retomará el 9 de julio vuelos regulares con Venezuela La aerolínea española Iberia retomará el próximo 9 de julio sus vuelos regulares entre España y Venezuela, suspendidos desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país suramericano, según informó este lunes la compañía. Iberia operará dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto Internacional de Valencia (Venezuela), con salidas los jueves y domingos.

Habla Marco Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ensalzado "la valentía y la unidad" mostrada por la población venezolana tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejan ya más de 3.300 muertos, y ha apostado por trabajar hacia "una Venezuela alineada con Estados Unidos", ante el acercamiento tras la captura en enero del presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar en la capital, Caracas. Rubio ha publicado un mensaje en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, que se celebra el 5 de julio, en el que ha trasladado su "solidaridad" a "los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos". "Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan la resiliencia inquebrantable del pueblo venezolano", ha dicho.

Una unidad militar especial La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo la creación de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres del calibre del doble terremoto que sacudió al país a finales de junio, por cuenta del cual ya han perdido la vida más de 3.300 personas. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza", ha señalado Rodríguez durante su intervención en el acto de conmemoración de los 215 años de la independencia del país y la graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Aumentan a 3.300 los muertos y a 16.700 los heridos por los terremotos en Venezuela El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos. Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.