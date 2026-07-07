Un total de 214 explotaciones de Tenerife modernizarán sus instalaciones a través de las ayudas del PEPAC

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha visitado esta mañana en Valle de Guerra la finca del agricultor Héctor Manuel González Márquez, uno de los productores beneficiarios de las subvenciones para la modernización de explotaciones agrícolas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), cuya última convocatoria acaba de resolver el Ejecutivo regional. En total, en Tenerife se han concedido ayudas por valor de 5,42 millones de euros a 214 fincas.

El titular del área explicó que la ficha presupuestaria de esta línea de apoyo, que está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alcanza en esta convocatoria los 12,24 millones de euros en el conjunto de Canarias, lo que supone un incremento del 23,41% respecto a la convocatoria anterior. Estas subvenciones permiten financiar inversiones por valor total de 21,7 millones de euros en Canarias (9,6 millones de euros en el caso de Tenerife) dirigidas a la adquisición de maquinaria y equipamiento, la mejora de infraestructuras agrarias y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Quintero destacó que este incremento presupuestario “ha estado dirigido a dar cobertura a todos los proyectos que cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, un total de 456”, reforzando así el compromiso del Ejecutivo regional con la modernización y la apuesta por la innovación del sector primario. En este sentido, subrayó que esta intervención alcanza este año a 96 explotaciones más que en la convocatoria anterior y contribuye a impulsar fincas “más rentables, eficientes, tecnificadas y competitivas”.

Durante la visita, en la que también estuvo presente el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, pudo conocer de primera mano los diferentes trabajos acometidos por este productor tras haber sido beneficiario de estas subvenciones en las tres últimas convocatorias.

La visita

A este respecto, el consejero señaló que “visitar las explotaciones y conocer de primera mano los proyectos que desarrollan nuestros agricultores es fundamental para orientar mejor las políticas públicas y adaptar las líneas de apoyo a las necesidades reales del sector”. Asimismo, añadió que actuaciones como las ejecutadas en esta finca “demuestran que la modernización no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para avanzar hacia un modelo agrario más profesional y competitivo”.

Quintero destacó también que estas ayudas “permiten acometer inversiones que, en muchos casos, serían difíciles de asumir por los agricultores y agricultoras únicamente con recursos propios”, por lo que constituyen “un instrumento clave para mejorar la eficiencia en el uso del agua, la energía y los fertilizantes, así como para favorecer una mayor capacidad productiva y una mejor adaptación a los retos del sector y a las demandas del mercado”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en la finca del agricultor Héctor Manuel González Márquez / La Provincia

Dedicado a la producción bajo invernadero de flor cortada —rosas y anturios, principalmente—, Héctor Manuel destinará estos fondos a la adquisición de un invernadero multicapilla con estructura de acero, placas de policarbonato translúcido y canales de recogida de agua, así como a la motorización de ventanas cenitales y laterales de invernaderos ya existentes.

Además, prevé la instalación de sistemas de hidroponía —cultivo sin suelo en el que las plantas crecen en un sustrato inerte o directamente en agua— que permiten recoger y reutilizar el agua con los fertilizantes que no absorben los cultivos, así como dos sondas de lectura de pH y conductividad eléctrica con transmisor, lo que facilita la gestión telemática y automatizada de la dosificación de ácidos y abonos en los cultivos.

Modernizar la empresa

A este respecto, Héctor Manuel, quien durante años trabajó en los invernaderos familiares hasta que su padre le legó el negocio y asumió su gestión, explicó que este relevo ha permitido modernizar y ampliar la empresa, con una apuesta clara por la tecnología y por unas instalaciones más eficientes y sostenibles.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en la finca del agricultor Héctor Manuel González Márquez / La Provincia

Asimismo, destacó que tanto esta medida del PEPAC como las ayudas del POSEI, los dos principales programas europeos de apoyo al sector agrario de las Islas, constituyen un respaldo esencial para su actividad. Según señaló, estas líneas permiten mejorar las explotaciones y compensar los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica de Canarias, manteniendo la producción incluso en momentos complejos para la actividad agraria, “como los vividos como consecuencia de la sequía”.

Estas inversiones se suman a las actuaciones desarrolladas en 2025 y 2024 con cargo a estas ayudas, centradas en la mejora de los sistemas de riego y la eficiencia en el uso de fertilizantes, la mejora de los sistemas de protección, control y propagación de los cultivos y también en la realización de nuevas plantaciones y la renovación de cultivos.