Confirmado por la DGT: esta es la avería del vehículo que más se dispara con la ola de calor en Canarias

La ola de calor que está atravesando Canarias no solo afecta a los ciudadanos, sino que los vehículos que forman parte del día a día también se ven perjudicados. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto.

Tráfico avisa a los conductores de que las altas temperaturas pueden afectar notablemente a elementos fundamentales para el correcto funcionamiento del vehículo.

El calor acelera el desgaste de la batería

Según explica la revista Tráfico y Seguridad Vial, la batería está diseñada para trabajar de forma óptima a unos 25 grados. Sin embargo, cuando el termómetro la temperatura en el vehículo supera los 50 grados, su deterioro se acelera.

"El calor de la época estival puede causar un deterioro prematuro de la batería del coche, ya que está diseñada para funcionar de forma correcta a 25 grados. Una temperatura mayor o menor afecta directamente a su rendimiento y, además, acorta su vida útil", advierte la DGT.

Además, es una de las averías más habituales durante los desplazamientos. El riesgo de avería aumenta cuando el coche permanece estacionado durante días al sol, si tiene una edad considerable o ya ha presentado dificultades para arrancar.

Así es como puedes cargar la batería de tu coche con las pinzas / Neomotor

Recomendaciones de la DGT

Desde Tráfico han lanzado una serie de consejos a los conductores para que tengan en cuanta durante los meses más calurosos del año.

Revisar de forma periódica la batería y el sistema eléctrico del vehículo.

del vehículo. Examinar los niveles de ácido de la batería.

de la batería. Comprobar el sistema de carga de la batería, ya que en muchas ocasiones simplemente es necesario cargarla.

de la batería, ya que en muchas ocasiones simplemente es necesario cargarla. Realizar una conducción progresiva y eficiente.

Además, recomienda evitar utilizar varios sistemas eléctricos como la radio, las luces o el aire acondicionado con el motor apagado, ya que esto acelera la descarga.

No solo la batería sufre con el calor

Sin embargo, la batería no es el único elemento esencial del coche que se puede ver afectado por el calor. Los neumáticos deben tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, pero el aumento de la temperatura del asfalto puede aumentar su desgaste. Además, los agentes insisten en la importancia de revisar la presión cuando se van a realizar desplazamientos largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado.

Los vehículos estén preparados para responder antes una emergencia. Por ello, se recomienda llevar una rueda de repuesto o un kit de reparación.