CSIF reclama sanciones ejemplares para frenar el abuso de la contratación temporal en administraciones públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que, lejos de desaparecer, lleva años coleando en las administraciones públicas. El sindicato, el más representativo en este ámbito, considera que ha llegado la hora de establecer "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para quienes continúen abusando de la contratación temporal, una situación que sigue afectando a miles de empleados públicos.

La organización entiende que las medidas no deberían quedarse únicamente en una responsabilidad administrativa. Su propuesta pasa por que las consecuencias recaigan sobre los máximos responsables de las administraciones que incumplan la normativa, con el objetivo de evitar que el problema siga repitiéndose convocatoria tras convocatoria.

La prórroga solicitada a Bruselas vuelve a abrir el debate

La petición de CSIF coincide con el anuncio realizado a finales de junio por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que informó de que ha solicitado más tiempo a la Comisión Europea antes de que puedan hacerse efectivas las posibles sanciones por incumplir los objetivos fijados en la Ley de Estabilización.

La norma marca que la tasa de temporalidad en las administraciones públicas debe situarse por debajo del 8 por ciento, aunque, a día de hoy, ese objetivo sigue sin alcanzarse en algunos de los sectores con mayor volumen de trabajadores.

Archivo - Un grupo de personas sostienen una pancarta durante una concentración de CSIF como imagen de recurso. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La solicitud de esta prórroga pone de manifiesto que el proceso de estabilización todavía no ha terminado y que las administraciones siguen teniendo deberes pendientes para cumplir con los compromisos adquiridos ante las instituciones europeas.

Educación y Sanidad siguen sin bajar el ritmo de la temporalidad

Los datos facilitados por el propio Ministerio reflejan que la situación continúa siendo especialmente delicada en dos servicios esenciales. En Educación, la temporalidad alcanza el 49 por ciento, mientras que en Sanidad se sitúa en el 43 por ciento.

Son cifras que muestran que prácticamente uno de cada dos trabajadores de la enseñanza pública mantiene una relación temporal, mientras que en la sanidad la situación tampoco acaba de enderezarse, pese a los procesos extraordinarios de estabilización impulsados durante los últimos años.

Para CSIF, estos porcentajes demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado resolver de un plumazo un problema estructural que afecta tanto a la estabilidad laboral de los empleados públicos como al funcionamiento de los servicios que reciben los ciudadanos.

Responsabilidades para evitar que la historia vuelva a repetirse

El sindicato sostiene que el cumplimiento de la ley no puede quedar únicamente en manos de la voluntad de cada administración. Por ello, reclama un sistema de responsabilidades que permita exigir cuentas a quienes mantengan prácticas contrarias a la normativa.

Desde CSIF consideran que las sanciones deben tener un efecto disuasorio real y no quedarse en una simple advertencia. La organización entiende que, mientras no existan consecuencias directas para quienes toman las decisiones, será difícil evitar que la contratación temporal siga dando guerra en buena parte de las administraciones.

A su juicio, identificar responsabilidades contribuiría a impedir que vuelvan a producirse situaciones que durante años han sido objeto de críticas tanto por parte de los sindicatos como de las instituciones europeas.

Un reto que sigue pendiente

Reducir la temporalidad en el empleo público continúa siendo uno de los grandes desafíos de las administraciones españolas. Aunque durante los últimos años se han convocado miles de plazas dentro de los procesos extraordinarios de estabilización, las cifras oficiales dejan claro que todavía queda camino por recorrer.

Los casos de Educación y Sanidad concentran buena parte de la preocupación por el elevado número de profesionales que trabajan en ambos sectores y por la importancia que tienen para el funcionamiento diario de los servicios públicos.

Mientras el Ministerio intenta culminar los procesos pendientes y cumplir con los compromisos adquiridos ante la Unión Europea, los sindicatos mantienen la presión para que esta vez el problema no vuelva a enquistarse.

Un asunto que seguirá marcando la agenda

Todo apunta a que la estabilidad en el empleo público seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política y sindical durante los próximos meses. La petición de más tiempo realizada por el Gobierno y las cifras que siguen registrando algunos sectores mantienen abierto un debate que afecta directamente a miles de trabajadores.

En este contexto, CSIF insiste en que reducir la temporalidad pasa no solo por culminar los procesos de estabilización, sino también por establecer responsabilidades claras para quienes incumplan la ley. Solo así, sostiene el sindicato, será posible cerrar un problema que lleva demasiado tiempo sin encontrar una solución definitiva.